Gago: "Vamos a hacer lo posible para lograr los tres puntos"

🗣️ "Que la gente esté con los jugadores y los apoye, ellos dentro del campo van a dejar todo por la camiseta. Nosotros y el club queremos ganar y vamos a hacer todo lo posible para lograr el objetivo".

, entrenador de, dejó en claro que tanto él como sus dirigidos van a hacer "todo lo posible para lograr el objetivo" de quedarse con los tres puntos en el clásico del próximo sábado ante Independiente por la séptima fecha de la LIga Profesional., declaró en conferencia de prensa."El contexto es ganar. Sabemos que es un clásico y que se trata de ganar. Nosotros queremos ganar todos los partidos. Trabajo y trato de buscar lo mejor. Pero entiendo el contexto", añadió."Entiendo al hincha. Está claro que queremos salir campeones en todos los torneos y tratamos de lograrlo. Es un juego, a veces se cumple y a veces no", dijo sobre los simpatizantes "albicelestes"., reforzó."Siempre hay un plan para ganar. Después puede salir o no, pero el trabajo debe estar claro. No veo que haya una presión extra para este partido, pero no me puedo poner en la piel del hincha", siguió el DT del conjunto de Avellaneda."Queremos ganar el clásico, pero después sigue el campeonato. Estamos primeros, tenemos que meternos en los cuartos de final e intentar clasificar a la Copa Libertadores", concluyó Fernando Gago.Racing Club recibirá a Independiente el próximo sábado desde las 19 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de la señal de cable TNT Sports, en un encuentro válido por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional 2023.