Bernarda Llorente llamó a profundizar la cooperación entre los medios públicos

El ingreso de Télam a la Iniciativa de la Franja y la Ruta permitirá que la agencia pública de la Argentina incremente "su acceso a la información, sus niveles de cooperación y su capacidad de colaboración con colegas alrededor del mundo".

"Las nuevas dinámicas en la generación de contenidos, producto del surgimiento de múltiples plataformas y de las redes sociales, ponen de manifiesto el papel fundamental que desempeñan los medios públicos, como garantes y proveedores de información confiable y al alcance de todos" Bernarda Llorente

La presidenta de la agencia Télam, Bernarda Llorente,de la Argentina, China y de los países que adhieren a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y además valoró que se haya puesto en marcha "una nueva etapa" en el intercambio periodístico con "vínculos más profundos y horizontales", al participar en la ciudad de Shanghai de la segunda Conferencia de la Asociación de Información Económica del proyecto de cooperación internacional lanzado por el Estado chino.Llorente fue una de las disertantes del foro bautizado en inglés como(BREIP según sus siglas), en el que este miércoles planteó ante trescientos representantes de gobiernos, medios y empresas que "la cooperación multilateral es crucial" para que los países en vías de desarrollo "puedan ir trazando su propio camino", en particular cuando el mundo atraviesa, dijo, "una era de creciente competencia geopolítica y acalorados debates"."Eso es particularmente cierto en cuanto concierne al periodismo", puntualizó, y al esbozar una línea de acciones a seguir propuso "lograr una circulación más directa de contenido e información, generando nuevos puntos de encuentro y evitando la intermediación de grandes grupos mediáticos concentrados y oligopolios".La titular de la agencia pública hizo su exposición en unas jornadas convocadas por el BREIP con el objetivo dey consolidar un grupo de expertos en el proyecto de cooperación energética y de infraestructura de alcance global.La Iniciativa de la Franja y la Ruta ("Belt and Road Iniciative", en inglés) fue creada en 2013 y ya cuenta con 140 países adheridos formalmente, entre ellos la Argentina, que firmó la adhesión en febrero de 2022, durante una visita del presidente Alberto Fernández a la República Popular. Fernández tiene previsto volver a China en dos semanas para asistir al Tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, a celebrarse en Beijing el 17 y 18 de octubre , con una escala previa en Shanghai, considerada como la capital económica del país.El proyecto estratégico desplegado por China tiene sus ejes en infraestructura y energía:que en 2023 cumplirá diez años, ya que Xi Jinping lo mencionó por primera vez el 7 de septiembre de 2013 en el marco de una gira por Kazajistán para reiterarlo casi un mes después durante una visita a Indonesia, el 3 de octubre de aquel año, cuando habló de la "Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI".El aniversario de esa iniciativa fue uno de los puntos que abordó Llorente en su intervención ante el auditorio de BREIP, donde además remarcó que la incorporación de Télam a esa asociación representa"A diez años del lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en el año 2013 no es menor que esta conferencia (por el foro BREIP) esté tomando lugar en Shanghai, una ciudad que es una gran ventana del mundo a China y de China al mundo, ya que a lo largo de su historia esta ciudad-puerto siempre fue un punto de encuentro entre civilizaciones", señaló la periodista.Y destacó que el ingreso de Télam a esa asociación -en la que tiene un rol significativo la agencia de noticias china Xinhua- permitirá que la agencia pública de la Argentina incremente "su acceso a la información, sus niveles de cooperación y su capacidad de colaboración con colegas alrededor del mundo".Otro de los oradores del foro, el titular de Xinhua, Fu Hua, adelantó que la agencia de noticias china seguirá informando con detalle y mejores servicios sobre los alcances de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como también sobre la participación de varios países en su desarrollo.-que cuenta con 56 socios de 37 países, entre instituciones gubernamentales, medios y empresas- como también miembros de la Conferencia de Emprendedores de Shanghai para el Desarrollo de Alta Calidad, otra entidad ligada a la Franja y la Ruta.Sobre, Llorente sostuvo que las empresas informativas del Estado tienen en este escenario "un rol irremplazable en la transmisión de información y en la responsabilidad social que conlleva", sobre todo ante la "masividad de las fake news (noticias falsas)"."Las nuevas dinámicas en la generación de contenidos, producto del surgimiento de múltiples plataformas y de las redes sociales, ponen de manifiesto el papel fundamental que desempeñan los medios públicos, como garantes y proveedores de información confiable y al alcance de todos", resaltó.Además, consideró que la realización de encuentros multilaterales como el que tuvo lugar en Shanghaientre los países participantes, todo en el marco de "la lógica de la cooperación Sur-Sur".Por último, la periodista manifestó quey al pensar el rol de los medios de cara al futuro consideró "imperativa la incorporación de nueva tecnología como la inteligencia artificial".Como parte de esa búsqueda, valoró "el carácter vanguardista" del BREIP por la prioridad que le asigna a la aplicación en la labor periodística de innovaciones como el procesamiento de lenguas naturales (NLP), que combina inteligencia artificial, lingüística e informática en la interacción entre computadoras y lenguaje humano.