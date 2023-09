Piden que Brenda Uliarte declare como testigo en la causa de Revolución Federal

Uliarte presentó un escrito en el que vinculó a Milman con Revolución Federal / Foto: Leo Vaca.

Una de las querellas de la causa en la que se investiga el accionar violento de la organización conocida comosolicitó que, procesada por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sea citada a declarar como, informaron fuentes judiciales.El requerimiento corresponde a la querella del dirigente social y exprecandidato presidencial Juan Grabois, que se hizo eco de la presentación de la propia Uliarte ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, donde la imputada sostuvo que sabía que Revolución Federal recibía financiamiento para realizar manifestaciones En un escrito de dos páginas presentado por el abogado Yamil Castro Bianchi, la querella de Grabois solicitó que se convoque “a Brenda Uliarte a prestar declaración testimonial” en la causa de Revolución Federal, bajo juramento de decir la verdad, y que además se evalúe si corresponde unificar esa causa con la denominada “ pista Milman” , a partir de la misma declaración.El letrado sostuvo en su escrito que“No escapará a vuestra fina percepción que la posición de esta querella es que ambas causas debieron haberse investigado de manera conjunta debido a las ya innegables conexiones que existen entre el grupo ´Revolución Federal´ y quienes intentaron asesinar a la vicepresidente. Dicho esto y teniendo en cuenta que la Cámara Federal de Apelaciones definió lo contrario las expresiones de la Sra. Uliarte son de especial interés para estas actuaciones”, sostuvo en el escrito que le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi.El magistrado, por su parte,, según pudo constatar Télam de fuentes judiciales.El martes último, Uliarte, detenida por el intento de asesinato de la Vicepresidenta,Lo hizo a través de un escrito impreso de cuatro páginas que su abogada, Sabrina Mansilla, subió al expediente radicado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que tiene a su cargo el juicio oral y público por el intento de magnicidio ocurrido el 1º de septiembre del 2022."Yo no sé por qué Nando (su novio detenido, Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner", sostuvo la joven, procesada como coautora del intento de magnicidio."A ver,. Y Carrizo (Nicolás, también detenido, jefe de Uliarte y Sabag Montiel en la venta de copos de nieve azucarada) sabe todo eso, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay pesos pesados", afirmó la imputada en el escrito que fue firmado por ella y que está certificado por un jefe de turno del servicio penitenciario federal de Ezeiza."También en una oportunidad yo lo escuché hablando con una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces", relató Uliarte a modo de ampliación de su declaración indagatoria, sin la obligación de decir la verdad.Si bien no hizo mayores referencias, las fuentes estiman que"Yo no puedo asegurar que a él (a Sabag Montiel) lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades me contó que financiaban a Revolución Federal. Había gente contactada al Gobierno anti k, que pagaba para que vayamos a las marchas y actos; en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí", refirió la imputada en el escrito."Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal a vender copitos, que me llevó Fernando. Él era parte de todo, no yo. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal nadie me conoce; o si me vieron, fue alguna vez vendiendo copitos en algún acto, no porque interese el acto en sí, porque se vendía re bien", aseguró.. Ese tramo del expediente está todavía en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.En la mesa de Milman , según relató el testigo y confirmaron los investigadores, estaban sentadas dos de sus colaboradoras: eran Carolina López Mónaco e Ivana Bohdziewicz.