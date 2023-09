Rossi: "Nosotros estamos con la inclusión y los otros con la tijera y motosierra"

Foto: Germán Pomar.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP),, aseguró este jueves que mientras la coalición oficialista propone "movilidad social ascendente e inclusión social", la oposición ofrece "tijera y motosierra", en alusión a Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA).Rossi formuló estos conceptos al visitar la, que se construye en la ciudad correntina deRossi se refirió a la situación económica y remarcó las medidas dispuestas por el ministro de Economía y candidato a presidente de UxP, Sergio Massa, entre las que mencionó la quita del Impuesto a las Ganancias, la devolución del IVA y el nuevo IFE, en beneficio de "millones de argentinos"., expresó.Junto al intendente Diego Caram, legisladores y candidatos de UxP, el funcionario destacó el Sistema de Control y Vigilancia Aeroespacial que se inició en 2004 en la gestión del expresidente Néstor Kirchner y sostuvo que "continuó hasta 2015, con todas las fronteras radarizadas"."Pero discontinuó hasta 2019 durante la gestión de (el expresidente Maurcio) Macri y (la candidata presidencial de JxC, Patricia) Bullrich, y ahora se volvió a continuar a partir de la gestión de Alberto Fernández", afirmó Rossi y remarcó que "los únicos que hemos llevado adelante este plan de radarización somos nosotros".Además destacó queEn diálogo con la prensa, el candidato a vicepresidente de UxP, por otra parte, se refirió a que "hoy en el Senado de la Nación es un día historia, porque se va a estar eliminando el Impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores de la cuarta categoría y es una decisión estratégica"."Que los trabajadores en relación de dependencia no paguen más Impuesto a las Ganancias , lo estamos haciendo por ley, es de acá para adelante no es un decreto, no es transitorio y no es compensatorio por la devaluación que nos impuso el FMI", señaló Rossi.Y agregó que esa medida, como también la devolución de la totalidad del IVA, "muestran un fuerte compromiso como Gobierno y como futuro Gobierno"."Lo primero son los trabajadores,", expresó el candidato a vicepresidente de UxP.También se refirió a los discursos negacionistas de la dictadura cívico militar por parte de los candidatos de la oposición y consideró conveniente tratar y avanzar con una norma que sancione esa acción."Me parece grave que a 40 años de la democracia un espacio político no condene la dictadura o violación de los derechos humanos", puntualizó en ese contexto.Por otra parte, se pronunció a favor de"Imaginamos cuatro años de balanza comercial favorable, llegar a 127 y 130 mil millones de dólares y con eso, un proceso de estabilización de reservas en la Argentina", dijo.Rossi, además, advirtió que "cuando hay un candidato que dice que un Estado chico es favorable, no lo es, porque el Estado chico es un Estado ausente, que no se hace cargo de las demandas de la sociedad".El jefe de Gabinete mantuvo, informaron fuentes del PJ.Junto a Agustín Rossi en Mercedes, estuvieron el intendente Diego Caram, los diputados nacionales Nancy Sand y Jorge Antonio Romero y; los intendentes Norberto Villordo, de Santa Lucía, Leonardo Aguirre, de Yofre; Raúl "Rulo" Hadad, de San Roque; y el candidato a diputado nacional y delegado de la ANSES, Christian Zulli.También la candidata a diputada nacional Sara Aparicio; la candidata a parlamentaria del mercosur Yésica Taborda; los consejeros de Yacyretá Ana Almirón y Richard Valenzuela; los senadores José "Pitin" Aragón, Víctor Giraud y Martín Barrionuevo; el diputado Marcos Otaño; Cesar "Tatin" Acevedo, Belén Martino, autoridades de organismos nacionales y concejales de distintas ciudades de Corrientes.