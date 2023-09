Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 28 de septiembre

Viernes 29 de septiembre

Sábado 30 de septiembre

Domingo 1 de octubre

Lunes 2 de octubre

Martes 3 de octubre

Miércoles 4 de octubre

(Radio). Lunes a viernesDe lunes a viernes, a partir de las 19 horas, información, testimonios y entrevistas exclusivas a cargo de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Escúchalo en Telam Digital Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escúchalo en Spotify “Conductas industria Argentina”. En exclusiva, desde la vida cotidiana, nuestro corresponsal, Adrián Stoppelman, analiza conductas más típicas que el fernet con cola, que el mate con bizcochitos o que la remarcación salvaje. Ahora en Télam Digital Con la conducción de Ramiro Albino, el programa propone una hora de música de Francisco Guerrero, uno de los más importantes polifonistas españoles del Siglo de Oro. Habrá un recorrido por su música polifónica para la liturgia, y también por sus villancicos y canciones profanas, en diferentes versiones que muestran cómo sigue viva su música en nuestro siglo.El ciclo de entrevistas de Any Ventura en homenaje a los 40 años de democracia. En esta entrega Horacio Jaunarena, abogado y político que fue tres veces Ministro de la NaciónRelata: Jorge Godoy. Comenta: Santi LuciaEl ciclo difunde notables versiones de obras teatrales adaptadas para televisión curadas por Rubén Szuchmacher. En esta oportunidad presenta la obra teatral de Susana Torres Molina, estrenada en el año 2019 con producción del Teatro Nacional Cervantes.“Un domingo en familia” recibió el Premio Trinidad Guevara para Susana Torres Molina como autora y para Guillermina Etkin por su labor de Mejor diseño sonoro. Distinguida con los Premios Teatro XXI: Juan Pablo Gómez. Mejor Dirección y Mejor Especialización. Nominada a los Premios ACE 2019 y el Premio Luisa Vehíl.Lito Vitale recibe la visita de la cantante y compositora Gabriela Torres, el compositor y bandoneonista Carlos Buono, la periodista y escritora Alicia Beltrami– autora del libro ‘Los Oesterheld’, en autoría con Fernanda Nicolini, y el pianista y compositor Lolo Micucci.En un año electoral marcado por los contrastes con la celebración del 40° aniversario de la recuperación democrática y el resurgimiento de discursos que niegan o relativizan el terrorismo de Estado, la Unesco decidió incluir al Museo Sitio de Memoria Esma en la lista de Patrimonio Mundial.¿Qué significa ser Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué otros sitios de nuestro país y el mundo fueron reconocidos por la Unesco?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital Youtube y redes.Segundo bloque: Gobierno de Menem.El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En este episodio: "El pacto de Olivos”.Ahora en Telam Digital En el auditorio de Radio Nacional (Maipú 555, CABA). Entrada gratuita, sujeta a capacidad de la sala.La Orquesta Sinfónica Nacional interpreta a Wagner, Grieg y Williams.Dirección musical: Lucía Zicos - Solista: Paula Peluso PianoConducción: Margarita Zelarayan y Miriam Chames(Panorama Radial) Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escúchalo en Spotify El odontólogo Lucas García Sánchez retoma su segmento para referirse a los temas de salud bucal que nos interesan. En este capítulo: La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el estado de la salud bucal en el planeta. Según la OMS entre un 70 y un 80 por ciento de los chicos en edad escolar tienen caries dental.Ahora en Telam Digital y en Youtube. Relatos: Fabián Taboada. Comentarios: Santiago ’Tati’ Phelan. Participación especial: Miguel Osovi.Relata: Eladio Arregui. Comenta Daniel CacioliDocumental - año: 2019Hernán Casciari nos cuenta historias mínimas y gigantes del fútbol. Retratos de personajes, hechos, trabajos e historias de vida vinculadas al fútbol.Documental – 2023Un recorrido por las distintas voces de activistas por la diversidad corporal y el activismo gorde en la Argentina. Una mirada crítica a los estándares de belleza y de salud impuestos por una sociedad que fomenta un estereotipo corporal basado principalmente en el neoliberalismo.Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. En este episodio:¿Que es la Ley Yolanda y por qué lleva ese nombre?Ahora en Telam Digital y en Youtube. Automovilismo en vivo desde San Nicolás. Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas en boxes: Nicolás Neuss y Mariano Escalada.Relata: Jorge Godoy. Comenta Santiago LuciaRelata: Damian Zarate. Comenta: Gustavo GerRelatos: Juan Carlos Artelino. Comentarios: Santiago Dezio. Notas:Guadalupe González y Patricia Baudín.Producción de MUNDO U.Recorriendo diferentes pueblos de la provincia de Entre Ríos se conocen las historias de nuestro territorio y sus pobladores.. Producción de CANAL UNIVERSIDAD DE MAR DEL PLATAUn ciclo televisivo que se ha convertido en espacio de referencia del universo editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El periodista Martín Kobse genera un espacio de diálogo ameno en el que se abordan temáticas vinculadas al perfil personal y profesional de escritores y escritoras. Programa ganador del Martín Fierro Federal a Mejor Programa Cultural Educativo (2023).Pablo Caruso y Luli Trujillo analizan las repercusiones del primer debate presidencial 2023 junto a la visita de invitados especiales.Cada lunes, durante el mundial de rugby en Francia, un panorama informativo semanal a cargo de los periodistas deportivos, Natalia Ressia y Carlos Alfano y desde Francia el reporte de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Míralo en Télam Digital y Youtube Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y en Youtube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día.Ahora en Télam Digital, Youtube Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Ahora en Télam Digital Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Escúchalo en Spotif y.Relatos: Pablo Ladaga. Comentarios: Damián Trillini. Notas: Germán Berghmans y Gabriela Previtera.Llega una nueva edición del ciclo de cine documental argentino que incluye una selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo, que estará en pantalla de lunes a viernes desde el 2 y hasta el 31 de octubre inclusive.El martes 3 se podrá ver “De la Nubia a La Plata”, de Ricardo Preve, y el miércoles 4 “Los libros cautivos”, de Gabriela A. FernándezEn este episodio: “Desnudar a un santo para vestir a otro”.Escuchalo en Spotify o en Télam digital Con Eugenia Quibel y Norberto Passera.Como parte de las celebraciones por los 100 años de YPF, el periodista Daniel Arcucci entrevista a referentes del deporte nacional acerca de sus carreras: Pepe Sánchez, Luciano de Cecco, Luciana Aymar, Agustín Canapino, Guillermo Coria, Laurina Oliveros y Agustín Pichot entre otros protagonistas que, en cada programa, repasan no solo la carrera deportiva sino también sus historias personales.Jóvenes talentos argentinos se preparan para brillar en el First Global Challenge, un prestigioso torneo internacional anual. Cada país que participa en esta competencia recibe un kit exclusivo, diseñado para la creación y programación de un robot que posteriormente competirá en el evento.Desde Argentina, un grupo de nueve talentosos estudiantes, entre 15 y 16 años participan de esta competición que tendrá lugar del 7 al 10 de octubre.Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación.Disponible en Télam Digital o en Youtube