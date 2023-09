El Ensamble Iris brilló en la Anime-Con con la música de las películas de Hayao Miyazaki

El embajador de Japón Hiroshi Yamauchi y las integrantes del Ensamble Iris, aplaudidas por el público. / Foto: Camila Godoy

"Es un sueño estar acá en la Argentina cantando. Vivo en Mónaco donde nos recibieron muy bien. Nos gustó mucho cómo repercutió nuestra música y ahora nos ampliamos a Latinoamérica" Yukako Custo Hiramori

La presencia del embajador de Japón en Anime-Con Antes de la actuación del Ensamble Iris, fue vitoreado en el escenario como si fuera una estrella de rock Hiroshi Yamauchi, el embajador nipón en Argentina, encargado de presentar a las artistas. El diplomático recordó que su padre le decía que no se dedicara tanto a leer manga y destacó la importancia que tiene ahora este aspecto de la cultura japonesa para “unir a la juventud de todo el mundo”.



Yamauchi felicitó a los cosplayers que participaron del concurso. Como jurado, estuvo a cargo de premiar a quienes interpretaron personajes de Alkaloid, Alicia en el País de las Maravillas y Yu-Gi-Oh!, que se quedaron con el primer lugar.



Luego hizo dos recomendaciones al público: que visiten la réplica de Mach 5, el auto de Meteoro, y la del barco de One Piece, el Going Merry. En las redes de la Embajada se lo puede ver posando con esos icónicos vehículos. También con cosplayers que interpretaron personajes de “Caballeros del Zodíaco”, “El viaje de Chihiro”, “Dragon Ball”, “Power Rangers”, “Lady Bug” y “Katekyo Hitman Reborn!”, entre otros.



“Estoy muy feliz de poder contribuir a este evento al que vienen fans de toda la Argentina para disfrutar del anime, que es una parte de la cultura japonesa”, dijo Yamauchi en declaraciones a Télam. “Como estaba diciendo en el escenario, mis padres me decían que no debía ver mucho manga y anime, que no es bueno para el estudio. Y ahora el manga y el animé se han convertido en una especie de embajadores de la cultura japonesa. Se ha convertido en una cultura común a los jóvenes de Argentina y de todo el mundo.”



“Debemos utilizar el manga y el animé como una manera de acercar a los pueblos que estamos geográficamente muy lejos pero se siente más cerca a través del arte. Recién pude ver cómo el público reaccionaba como lo hubieran hecho en Japón. Tienen una conexión afectiva muy fuerte con la música que interpretó el Ensamble Iris”, ponderó.



Yamauchi recordó que en el reciente Mundial de fútbol en Qatar se vió la influencia de “Capitán Tsubasa” o “Supercampeones”, como se lo conoció en Latinoamérica. “Es una cultura común entre los jugadores de fútbol que crecieron con lo mismo. En algunos países es Capitán Tsubasa, en Francia y España “Olver Benji” y en el mundo áraba “Captain Majid”. Es una buena señal de que estamos compartiendo cultura en todo el mundo”, detalló.



Respecto al aniversario del primer tratado firmado entre Japón y Argentina, el embajador explicó: “Cumplimos 125 años de relaciones y organizamos muchos eventos para conmemorar que somos amigos desde hace muchísimo tiempo”.



“Hay muchas cosas que hicimos juntos en el pasado que tenemos que rescatar, tenemos muchos lazos que nos unen”, concluyó.







Diccionario básico otaku Animé o ánime: Es el nombre que recibe la animación tradicional o por computadora de origen japonés y que con su estilo generó un fenómeno de masas.



Manga: La palabra japonesa para designar las historietas en general.



Otaku: Es sinónimo de persona apasionadas al punto de la obsesión con el anim/e y el manga.



Hayao Miyazaki: es el director de cine de animación vivo más importante a nivel mundial. Junto con Isao Takahata, fundó Studio Ghibli, donde crearon películas icónicas.

Hace 125 años Japón y la Argentina comenzaron a tener relaciones diplomáticas. Fue a partir del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que sellaron en 1896 el imperio nipón y nuestro país. Seguramente, en ese entonces ninguno de los firmantes se imaginó un evento como el que se vivió el fin de semana pasado en la Ciudad de Buenos Aires, dondeque se realizó en el predio de La Rural. Allí, la cultura japonesa generada a partir del manga, el animé y los videojuegos fue la protagonista.Uno de los momentos cúlmine de la "Anime-Con" se produjo el domingo 24 por la tarde, cuando irrumpió en el escenario principal el "Ensamble Iris", conformado por la soprano Yukako Custo Hiramori y la arpista Mutsuko Uematsu. Vinieron a la Argentina invitadas por la Embajada japonesa e interpretaron temas icónicos de películas realizadas por Hayao Miyazaki con su Studio Ghibli, comoy el broche de oro. Además, tocaron la música de. Una multitud de otakus aplaudió y se emocionó hasta las lágrimas.. Vivo en Mónaco donde nos recibieron muy bien. Nos gustó mucho cómo repercutió nuestra música y ahora nos ampliamos a Latinoamérica”, dijo a Télam Yukako Custo HiramoriA su lado, la-que vive en Niza, Francia- contó dónde consiguió el arpa con la que tocó y maravilló al público en esta oportunidad. “Usé un arpa que me fue brindada por un colega amigo, Oscar Rodríguez Do Campo, el fundador de la Nueva Escuela Argentina de Arpa. El es que coordina a todos los arpistas en la Argentina, nos recibió muy bien”. Respecto a la música que interpretó, detalló que fue ella quien hizo los arreglos.Yukako Custo Hiramori eligió personalmente el tema del videojuego Final Fantasy. “En cuanto a los elegidos del estudio Ghibli,. Soy cantante soprano estando en Europa mostrando temas de Japón, la gente me pedía que cante temas de anime y manga. Dentro del repertorio elegí temas que pueda cantar una soprano. Y que puedan ser acordes a una presentación de este tipo", amplió.Al subir al escenario, el embajador Hiroshi Yamauchi rememoró que su padre le decía que no dedicara tanto tiempo al manga y animé. Consultada al respecto, Yukako Hiramori evocó una siuación parecida. "De hecho mi caso es similar, cuando yo era chiquita mi papá me decía 'no leas tanto manga, no va a ser bueno, te va a dejar tonta. Si querés ser algo, dejá de leer manga', me decía. ¡Resulta que ahora de grande estoy del otro lado del mundo cantando los temas de animé! El otro día llamé a mi papá para contarle. Los dos estábamos muy emocionados, él se reía., dijo.Por su parte, Mutsuko Uematsu recordó una situación fue diferente:Sobre sus sensaciones al tocar en el escenario principal de Anime-Con, tanto Hiramori como Uematsu coincidieron en expresar su alegría. “La verdad que los temas son muy diferentes, el idioma que usamos es muy diferente. Nosotras venimos del otro lado del mundo y hoy pudimos comunicarnos.”, se conmovió Hiramori.“Era un público muy exigente. Me sentí un poco presionada al principio, pero luego sentí la calidez de la gente y no me quería ir”, contó Uematsu.