Sánchez se presentó como única opción para gobernar España

Sánchez se presenta como única opción para gobernar España. Foto: AFP

Las elecciones de Feijóo

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español en funciones y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Foto: AFP

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Foto: AFP

El presidente del Gobierno español en funciones y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE),después del fracaso de la investidura del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a quien calificó como un "candidato fallido" y "sin proyecto"., al considerar que la derecha tradicional del PP ha sido "parasitada" por la ultraderecha y asumió sus postulados."Así están las cosas tras la rendición de la derecha tradicional a los postulados de la ultraderecha. O prevalece la socialdemocracia o se impone una ola reaccionaria y eso sería el comienzo del fin de la Unión Europea (UE) tal y como la vivimos, la pensamos y la sentimos", alertó en declaraciones ante un grupo de eurodiputados socialistas en Madrid., quien se presentó principalmente como el líder de la oposición en un mensaje dirigido al líder de los socialistas.El funcionario se impuso en las elecciones del 23 de julio y-los de los diputados del PP, de la agrupación de extrema derecha Vox y de dos pequeños partidos- y 178 en contra.Para imponerse en esa primera instancia, el próximo viernes, en la que le bastarían más respuestas por el sí que por el no, pero tampoco se espera que lo logre.Con estos resultados,“Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este debate de investidura fallida, del candidato fallido, es la falta de proyecto político, la falta de visión futura, de optimismo y de esperanza”, dijo Sánchez en declaraciones que reproduce la cadena pública RTVE.Desde las elecciones de julio pasado,, como los independentistas de Junts por Cataluña (JxC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para conseguir los votos necesarios para su investidura.En ese contexto,también se está discutiendo la posibilidad de una amnistía para todos los procesados por el frustrado intento secesionista catalán de 2017, la cual beneficiaría desde a directores de escuelas que prestaron sus instalaciones para la votación del referendo unilateral hasta el exiliado expresidente regional Carles Puigdemont.El presidente de ERC,, aunque no precisó si debe concretarse antes de la votación de la investidura.Además,informó la agencia de noticias Europa Press.Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo y después indultado por el Gobierno de coalición, hizo estas declaraciones a la salida del Congreso luego de una reunión con los diputados y senadores de su formación.