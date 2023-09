"De Jujuy a París y los tigres en la lluvia"

"El vino entibia sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor..." Luis Alberto Spinetta



En los caminos que uno atraviesa, a menudo y quizá sea cierta predisposición que sospecho genética por sobre todo y que me condujera por ejemplo el conocer otros idiomas, ciudades, bares, sus gentes...en una conjugación que el tiempo me enseñó obstinadamente a combinar mejor que a mezclar; y es en estos caminos aún hoy, que las personas y personajes -a veces ambas en una sola humanidad-, me rebelan secretos y sentimientos alumbrando sostenidamente a esta trashumancia, palabra que al decir sabio de Don Atahualpa significa, y perdón por volver a repetirlo: "quien va tras el humo de las cosas". EntoncesEnexiste el, un licor orgullo de los naturales de la tierra por sobre todo aragonesa, provisto del dulzor amargado de las endrinas, que parece ser un extracto del carácter humano de quienes la habitan. Alguien que lo hacía artesanalmente, me explicó apasionadamente su proceso de fabricación, aunque ya no recuerde cuando ni cual, como suele pasar, porque esas conversaciones profundas ocurren paradójicamente casi siempre cuando uno está en estado de embriaguez. Especialmente recomendable como licor de postre y antelación a la siesta, bien regado de hielo el compañero Pacharán, también concebido por los navarros y que nadie se sienta marginado.He comido y comeré porque me encanta, un plato característico de los pastores aragoneses y aledaños, llamado. Se guardan las migas de los panes en remojo a la noche, luego cuando se endurecen las muelen hasta pasarlas por grasa o aceite, después se le agregan desde longaniza y ajo hasta uvas o un huevo frito.Una vez en, en la primera de mis visitas, se nos acercó sumado a alguna de las actividades musicales previstas, un duende flaco y narigón, de melena larga blanca envuelto en una campera negra de cuero -que siempre llevaría puesta cada vez en que nos volveríamos a encontrar en años posteriores- y así con su presencia, la ciudad luz se convertía en un puente inusitado de transito entre los charcos de pureza original con su acento jujeño impecable, ni una franchutada tilinga el tipo. No usaba celular y su presencia no precisaba de invitaciones o mensajes, su saber estar y compartir dando alegría sin pretender humor original de caricatura, de repente se bailaba una chacarera como también intentaba dar unos pasos de murga; ese era el don de Hugo Alderete, quien de joven supiera ser compinche inseparable de aquel José Daniel Valencia que discutimos popularmente en la selección 78 de Menotti ante el antagonismo del Beto Alonso. Genio y figura.Así anda uno, siempre sabiendo que el camino depara estas menudencias incunables como una música de azar y energía, aprendiendo que se puede desear toda intuición pero intuir la llegada del deseo redentor jamás. Los viejos aires nos abracen en nuevos tiempos que en pandemia y no hace tanto, sonaron a tempestades sobre las rocas que salpican sus viejas olas irrepetibles.. Me quedaré oyendo como aquel ciego frente al mar.Besos de esquina y abrazos de cancha...