Quién es la autora china que encabeza las apuestas para el Nobel de Literatura

Can Xue / Foto: Gentileza editorial.

Aunque aún reina un clima de hermetismo absoluto, la, uno de los reconocimientos internacionales más importantes, mientras los lectores ya eligieron los candidatos a recibirlos este año: un listado que incluye a autores que llevan años en el tope de las preferencias como Haruki Murakami, Stephen King, Michel Houellebecq, Elena Poniatowska, Can Xue e incluso a dos sudamericanos, el chileno Raúl Zurita y el argentino César Aira.Luego de que la Academia Sueca premiara el año pasado a la autora francesa Annie Ernaux, este año las apuestas para el galardón vuelven a reeditarse y los rankings de ventas internacionales poco tienen que ver con el posicionamiento que los autores logran en la previa del Nobel. Por ejemplo, según las casas de apuestas, el besteseller estadounidense Stephen King es uno de los menos elegidos, con una cuota de 50/1; Haruki Murakami está, otra vez, en la lista de los favoritos de los fanáticos lectores, con cuota de 15/1, la misma que el escritor argentino César Aira. Salman Rushdie, a un año del atentado por el que perdió la visión de un ojo, está a mitad de tabla, debajo del chileno Raúl Zurita.con su estilo innovador y su exploración de lo surrealista. Aunque no es ampliamente conocida en Occidente, es una figura relevante de las letras asiáticas y hoy es la máxima candidata según los sitios de apuestas como Betsson y NicerOdds, con una cuota de 5/1.Este máximo favoritismo podría ponerse en cuestión si se considera que la autora tiene 1.400 millones de compatriotas dispuestos a dejar dejar su voto en el sistema de apuestas.Autora china nacida en 1953 en Changsha, Can Xue es una de las preferidas, conocida en Asia por su novela "El río rojo".Su enfoque sobre los mundos oníricos la convierte en candidata al Premio Nobel de Literatura 2023 y, de ganar, sería la tercera distinguida proveniente del gigante asiático. Gao Xingjian lo recibió en 2000 y Mo Yan, en 2012.El, quien, al igual que Murakami, es un eterno candidato al Nobel. Admirador de Federico García Lorca, sus obras de teatro fueron representadas en todo el mundo y es una de las glorias de las letras de Noruega. Para el autor de "Alguien va a venir", "Melancolía", "Trilogía" y "Mañana y tarde", la cuota de las apuestas es de 6/1.Elen el sexto puesto en las apuestas con una cuota de 12/1, se encuentra en este momento en Buenos Aires para participar de una nueva edición del Festival Internacional de Literatura.Aira, por su parte, lleva años en las listas de favoritos al Nobel de Literatura. Con una cuota actual de 15/1 se ubica en el noveno puesto de la tabla.