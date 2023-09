Olmos: "Consideran un robo la justicia social porque no conciben una comunidad solidaria"

La ministra de Trabajo, "Kelly" Olmos, apuntó a la oposición por su ataque a la justicia social / Foto: Archivo.

Olmos destacó que gracias a los trabajadores la productividad general creció en un 52%” / Foto: Archivo.

Salarios y empleo

“Y eso es gracias al esfuerzo también de los trabajadores. Pero no fueron los beneficiados por ese incremento a la productividad. Todo lo que no pueda ser compartido con los trabajadores significa concentración económica en pocas manos. Y hoy los dos proyectos que constituyen la oposición a Unión por la Patria favorecen esas políticas de concentración de la riqueza”, remarcó.

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, afirmó que "desde sectores opositores consideran como un robo a la justicia social, porque no conciben una comunidad solidaria yde ingresos”.“Consideran a la justicia social como un robo, un curro la existencia de una comunidad solidaria, porque cuestionan que la política fiscal pueda ser un instrumento de redistribución de ingresos, cuando en realidad la sociedad toda ha evolucionado en ese sentido”, expresó la ministra de trabajo a Télam Radio.La titular de la cartera laboral, enfatizó que "el oficialismo no permitirá que, en aras de la libertad, a los más humildes se los postergue para que su única libertad sea morirse de hambre”.“Nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de programas de capacitación y recapacitación para el trabajo destinado a facilitar la empleabilidad de trabajadores”, explicó la funcionaria.Olmos también valoró el saldo de la reunión del Consejo del Salario Mínimo", y ponderó que "de manera tripartita se resolvió su actualización para llevarlo de los ciento 118.000 pesos actuales a un valor de 156.000 pesos en diciembre”.“Ellos (los dirigentes de la oposición) dicen que lo que hay es un estancamiento en la creación de trabajo registrado desde el año 2011 y eso es totalmente falso. Lo que hubo esen el gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri, en el que se destruyó trabajo durante 44 de los 48 que duró esa experiencia”, subrayó.A su vez, la ministra, agregó que "el gobierno desde la salida de la pandemia registra 36 meses consecutivos de creación de trabajo y en particular de trabajo registrado en el sector privado, donde se ha alcanzado un máximo histórico de más de seis millones trescientos mil trabajadoras y trabajadores”.“Y si sumamos a eso el trabajo independiente o en casas particulares,, lo cual, vuelvo a decir, es un máximo histórico”, apuntó.En paralelo, Olmos destacó que "el gobierno trabaja permanentemente por la formalización del trabajo”.“Además, está la iniciativa que anunció Sergio Massa y está en el Congreso de la Nación, otorgando beneficios adicionales para quien contrate trabajadores incrementales o bien absorba trabajadores y trabajadores que hoy reciben, por ejemplo, programas como el Potenciar Trabajo”, añadió."En Consejo del Salario,, una mayor seguridad a las y los trabajadores que se formalicen", recordó la funcionaria.