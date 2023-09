Sin Trump, los republicanos debatieron en la antesala de las elecciones

Sin Trump, los republicanos debatieron de cara a las elecciones. Foto: AFP

Siete precandidatos a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano debatieron en la noche del pasado miércoles, en el marco de sus campañas hacia las elecciones primarias pero, más allá de sus diferencias,, normalmente un componente básico de las contiendas por la nominación presidencial, porque, alegó, no tiene necesidad de perder el tiempo con sus distantes contrincantes.Trump, que enfrenta múltiples causas penales que van desde el manejo indebido de secretos de Estado hasta la conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020,provocó que el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el mayor antagonista del exmandatario entre los aspirantes, lo acusara de esconderse "tras las paredes de sus clubes de golf"."Estás eludiendo estas cosas, y déjame decirte lo que va a pasar. Si sigues haciendo eso, nadie aquí arriba te va a llamar Donald Trump nunca más. Te llamaremos 'Pato Donald'", dijo, ganándose abucheos por el comentario, reseñó la agencia de noticias AFP.; al recién llegado a la política Vivek Ramaswamy, a la exembajadora ante la ONU Nikki Haley y al vicepresidente de Trump, Mike Pence.moderado por Fox Business y Univisión en Simmi Valley, California.La discusión, y mientras Ramaswamy expresó su simpatía por los obreros, Scott dejó claro que la prioridad era la inmigración y no el trabajo."Joe Biden no debería estar en el piquete. Debería estar en la frontera sur, trabajando para cerrar nuestra frontera sur, porque es insegura, abierta de par en par e insegura", dijo Scott.A más de 3.000 kilómetros de distancia, en Michigan,"Joe Biden dice ser el presidente más prosindical de la historia. Son tonterías. Piénselo. Toda su carrera ha sido un acto de traición económica y destrucción sindical", dijo Trump en un discurso en una fábrica no sindicalizada.entre los votantes republicanos en las primarias, según una nueva encuesta de NBC News, con DeSantis en un distante segundo lugar con el 16%.La campaña de Trump emitió un comunicado antes del debate en el que se burlaba de DeSantis y predecía que "se agitaría como un muñeco en el escenario mientras intentaba confundir a los votantes sobre el historial" del exmandatario.A pesar de ser el principal aspirante en el escenario,"Donald Trump está desaparecido en combate, debería estar en este escenario esta noche", dijo. "Él se lo debe a ustedes, para defender su récord, en el que se añadieron 7,8 billones de dólares a la deuda que preparó el escenario para la inflación que tenemos".Christie criticó la gestión del expresidente en el control de la inmigración, un tema central en el actual punto muerto sobre la financiación del Gobierno que amenaza con paralizar sus gastos.La exgobernadora Haley, por su parte, llegó al debate disfrutando de un ascenso en las encuestas, que indican que probablemente le iría mejor que a todos los candidatos, incluido Trump, en un "mano a mano" con Biden.