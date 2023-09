Martín Redrado: "No veo las condiciones para una hiperinflación"

Foto: Enrique Cabrera.

El expresidente Banco Central y actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Redrado, aseguró este jueves que "no" ve "las condiciones" para que se desate una "hiperinflación" en la Argentina y sostuvo que, en ese punto, discrepa con otros economistas que plantean como posible ese escenario."Cuando analizo hoy la economía argentina, no hay hiperinflación en este momento. Esta es una discusión que la veo en muchos colegas y yo no veo las condiciones", indicó Redrado durante declaraciones formuladas a la radio La Red.En este sentido, llamó a "sacar de cuajo el concepto de que hay hiperinflación porque la inflación está subiendo por escalones"."No tenemos que del 12% que tuvimos el mes pasado vamos a ir un 24% el mes que viene, a un 48% el mes siguiente", argumentó el economista que asesora al gobierno porteño.Por ese motivo, indicó que no se puede hablar de "hiperinflación" porque, "técnicamente, la hiperinflación es la espiralización de la inflación", algo que no sucede en este momento."Hoy no hay hiperinflación en la Argentina", enfatizó Redrado, quien dejó en claro, no obstante, que "sí hay un problema serio inflacionario" en el país.En ese punto, planteó que debe ser atacado "equilibrando las cuentas públicas y teniendo un Banco Central independiente, dos de los dos ejes para derrotar la inflación en la Argentina".