Santoro: "Apelamos a los votantes de Lousteau que tienen sensibilidad y amor a la Ciudad"

El diputado nacional y candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, definió como "un show" al debate entre los postulantes a la titularidad del Ejecutivo del distrito y sostuvo que, durante la discusión,, que aspira a convertirse en alcalde de la ciudad de Buenos Aires en representación de ese espacio."El debate es un show. En un minuto y medio es imposible desarrollar temas. La apelación a quienes acompañaron a Lousteau tiene que ver con que entiendo que sus votantes ven un problema de sensibilidad y amor en la ciudad. Y en la actualidad, el Gobierno de la Ciudad hace un negocio de todo", señaló Santoro en declaraciones radiales.Por este motivo, señaló que Jorge Macri "dice que está en contra del Código Urbanístico" peroLos aspirantes al Ejecutivo de la Ciudad protagonizaron el debate público previo a las elecciones de octubre en el que el postulante del oficialismo porteño evitó las confrontaciones y marcó diferencias con la actual administración local.Mientras que Santoro se centró en visibilizar su plan de gestión y poner el foco en las fallas de las políticas actuales con la idea de seducir al votante radical."Los cruces son interesantes cuando no están planteados desde la descalificación personal. Es interesante un debate con gente adulta, que no era el caso de todos. (el legislador porteño y candidato por La Libertad Avanza Ramiro) Marra fue tres veces candidato en la Ciudad y las salió tercero siempre. Daba hasta vergüenza ajena ver algunos comportamientos. Creo que hay que ayudarlo porque en el largo plazo el desprestigio y el ridículo es difícil borrarlo", afirmó el legislador nacional.En esta línea, Santoro dijo que su función "no es intentar hacerse famoso" sino "ayudar a la gente"."¿Cuánto dura el efecto espuma de un sector político que intenta empatizar con la bronca? Si la sociedad está enojada, la dirigencia política no se puede enojar, tiene que racionalizar", expresó sobre las propuestas de La Libertad Avanza (LLA).