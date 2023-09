Convocaron a un concurso que financiará proyectos 4.0 de pymes exportadoras

La iniciativa promueve la inversión en tecnologías digitales y en la industria 4.0 / Foto: Archivo.

La convocatoria estará abierta hasta el 29 de octubre y financiará proyectos de transformación digital de mipymes exportadoras

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, destacó las capacidades productivas y tecnológicas de las pymes / Foto: Archivo.

Innovación y valor agregado

El programa brindará aportes no reembolsables de hasta $ 25 millones por proyecto

Requisitos El concurso estará abierto para las pymes que registren exportaciones mínimas de US$ 10.000 durante el período 2018-2022, cuenten con dos años o más de antigüedad en la actividad económica por la que se postulan, pertenezcan al sector de la Industria Manufacturera, y estén inscriptas en el Registro Único de la Matriz Productiva (RUMP).

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa formalizó el lanzamiento de la convocatoria al concurso Transformación Digital Pymex, que dará aportes no reembolsables (ANR) de hasta $ 25 millonesque tengan por objetivo incrementar su productividad.Lo hizo a través de la Disposición 453/2023 publicada este jueves en el Boletín Oficial.El programa cuenta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de un crédito aprobado en agosto del año pasado de US$ 80 millones que se destinará apara las micro, pequeñas, y medianas empresas (mipymes).La convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 29 de octubre, buscará seleccionar y financiar proyectos de transformación digital de mipymes exportadoras que, mediante la adopción de tecnologías y sistemas de organización de la producción, busquen incrementar la productividad y mejorar la gestión de los negocios, eficiencia y calidad de sus procesos.Del mismo modo, se busca impulsar que implementende exportación.El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó esta semana al anunciarse la iniciativa que "somos conscientes de las enormes capacidades productivas y tecnológicas que tiene nuestro entramado productivo pyme para dar el salto definitivo al desarrollo".Agregó que "con este concurso estamos marcando un rumbo claro, queremos ir a la frontera tecnológica para insertarnos en el mundo de manera inteligente,".El programa brindará aportes no reembolsables (ANR) de hasta $ 25 millones por proyecto, para acompañar el 70% del costo de cada iniciativa.Podrán incrementar 10 puntos porcentuales al ANR (para cubrir hasta un 80% del costo del proyecto) las empresas de equipamiento de energía renovable, electromovilidad, reciclado de materiales, proveedoras directas de productores de hidrógeno verde o litio, yLas asistencias técnicas pueden estar enmarcadas en la incorporación de mejoras en los procesos y en los productos; el desarrollo y programación de soluciones; el desarrollo y programación de aplicaciones móviles, sitios webs y portales de comercio electrónico; en tecnología y estrategia digital, se informó.Además, serán contemplados proyectos sobre ciberseguridad;; ingeniería, diseño, desarrollo y adaptación de productos; acciones relacionadas con la apertura y desarrollo de nuevos mercados; e implementación de tecnologías de gestión para la producción.A la hora de elegir el proyecto, los equipos de evaluación tomarán en cuenta las capacidades, experiencia y conocimiento de los recursos humanos de la firma, además del perfil y capacidades acreditadas por su líder.Del mismo modo,, la complejidad de los objetivos perseguidos y su factibilidad de implementación, así como el alcance de las metas esperadas.