La Justicia define el posible traslado de Milagro Sala ante el agravamiento de su estado de salud

Foto: Edgardo Varela.

El juez de Ejecución Penal de Jujuy, Carlos Cattán, encabeza este jueves una audiencia en la que deberá resolver el pedido de traslado de Milagro Sala a un centro de salud de alta complejidad de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, para que puedaque deterioró su estado de salud, según informó la defensa de la dirigente social.Se trata de una audiencia judicial por "cuestiones humanitarias" que requirió de manera "urgente" el equipo que integra la defensa de la lideresa de la Tupac Amaru, luego de que se "agravara" su estado de salud, consignó a Télam la abogada Alejandra Cejas, representante legal de la dirigente social., advirtió la letrada al ser consultada sobre el estado de sanidad actual de Sala, a quien se le detectó una trombosis en junio del 2022, y esa afección "fue menoscabando su estado físico y emocional".La audiencia se fijó para este jueves al mediodía y será presidida por el juez de Ejecución Penal de Jujuy, Carlos Cattán, quien deberá resolver el traslado de la activista jujeña tras recibir último informe de la Junta Médica del Poder Judicial provincial."Tenemos expectativas de que autoricen el traslado para la intervención quirúrgica que necesita Milagro y entendemos que tiene que ser en el Hospital Italiano de La Plata", expresó Cejas, quien consignó queEn ese marco, repasó que "hace un año se informó al Poder Judicial jujeño de las dos operaciones que requiere la paciente afectada en su pierna izquierda producto de la trombosis y aquí se intentó continuar el tratamiento con fórmulas no invasivas, las cuales no dieron resultado", explicó.La abogada afirmó que la Junta Médica de la Justicia provincial, "se expidió, luego de diez meses, e informó queLa dirigente social, quien, se mantiene la mayor parte del tiempo inmovilizada por las dificultades para caminar, además de padecer "edemas" de manera constante."Creo que, por cuestiones humanitarias, a nadie le gustaría estar pasando por la situación que sobrelleva Milagro Sala y requiere tratamiento médico porque necesita curarse y está bajo la responsabilidad del Estado para resolver esta cuestión", completó la abogada.En ese sentido, indicó: "Esperemos que se resuelva favorablemente y termine este vía crucis que está pasado la dirigente social", en el marco de incidencia de ejecución penal.El 27 de junio del 2022 Milagro Sala, de 59 años, fue trasladada de su domicilio hasta una clínica privada de la capital jujeña luego de que los médicos le diagnosticaron una "trombosis venosa profunda", y, desde ese momento, fue desmejorando su estado de salud."En el caso de no obtener un resultado positivo, vamos a activar todos los mecanismos en organismos nacionales e internacionales para el resguardo de la salud de la referente social", concluyó.