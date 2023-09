El proyecto de financiamiento educativo busca cumplir con 190 días de clase

Jaime Perczyk presentó lineamientos en la Comision de Educacion en Diputados.// Foto X@jaimeperczyk

Acuerdos políticos necesarios

Transversalidad

Hoy expusimos en la Comisión de Educación de la @DiputadosAR sobre el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que garantiza más fondos para el sistema educativo. Defendemos la educación pública y para cuidarla vamos a mejorarla y transformarla. pic.twitter.com/1M8DzInm3I — Jaime Perczyk (@jaimeperczyk) September 27, 2023

Pensando en el futuro

Perczyk: "Somos defensores de la Educación Pública; no queremos que la motosierra pase por ahí" El ministro de Educación, Jaime Perezyk, defendió en la Cámara de Diputados la importancia de la Educación Pública, al afirmar que "queremos cuidarla por eso debemos transformarla" y remarcar que "no queremos que la motosierra pase por ahí", en alusión al slogan de campaña del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.



"Nosotros somos defensores de la educación pública, queremos cuidarla por eso debemos transformarla. No queremos que la motosierra pase por ahí", dijo el funcionario sobre el final de la reunión en la que presentó los lineamientos principales de la Ley de Financiamiento Educativo ante la comisión de Educación de la Cámara baja.



Minutos antes, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se había expresado en igual sentido al hacer un llamamiento a la oposición para respaldar la iniciativa.



"Abordar este debate nos va a demandar mucha generosidad entre nosotros, porque mientras acá estamos discutiendo la calidad, o el presupuesto de la educación pública, hay otros que están con la motosierra y el hacha", aseveró.



En ese sentido, completó: "Entonces dejemos que la motosierra y el hacha corran por un lado, y los que estamos con compromiso real con la educación pública en Argentina seamos capaces de poner por delante ese compromiso institucional, que es mucha mas fuerte que cualquier acción de campaña que podamos hacer".

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró este miércoles en la Cámara de Diputados que el proyecto de financiamiento educativo busca que haya 190 días de clase que se cumplan efectivamente y pidió establecer "mecanismos institucionales y acuerdos políticos para que eso se logre".El funcionario formuló estas declaraciones al defender, en la comisión de Educación, el proyecto de financiamiento educativo que busca elevar del 6 al 8% del PBI la inversión en materia educativa, con el fin de garantizar 190 días de clase e incorporar nuevas tecnologías.La(FDT), al abrir la reunión dijo que "entramos en una etapa de gran compromiso, donde es imposible pensar en el financiamiento de la educación si no alumbramos acuerdos que nos lleven a dotar lo que es la educación como un bien público con un alto contenido democrático”.Adelantó que se mantendrán las. En ese sentido, señaló que van "a debatir las propuestas que tenemos escuchando a todos los actores", y anunció quePerczyk dijo que "una de las metas que se proponen son los 190 días de clase, que se cumplan efectivamente con los chicos y los docentes en las escuelas estableciendoLuego destacó que "es un proyecto largamente trabajado, que tiene antecedentes de varios diputados de diversos espacios políticos y que se da en un tiempo de mucho debate y discusión de la educación argentina. A nosotros nos parece muy bien que se debata y se proponga mucho”.Luego dijo que lapermitió que el "(años), cuando antes era del 75%, y hacer crecer la sala de 4".También explicó que "posibilitó un crecimiento importante de lay sosteniendo la matrícula en las universidades grandes". Si embargo, advirtió que "Perczyk destacó que las políticas que quiere implementar su cartera, tanto para el plan de obras públicas para la construcción de jardines como escuelas técnicas, y para eso tiene que haber un "acuerdo para financiar todas las provincias porque la salida es con educación".En ese sentido, el funcionario agregó que quieren "garantizar que los chicos estudien con libros, para eso se necesita inversión muy importante y hay que garantizarla en la ley. No tiene la misma complejidad que los salarios, que esperemos que no pase la motosierra por ahí, ni queremos que pase por ningún lado".Sobre lael funcionario agregó que ", que está en una ley, donde fijamos el mínimo inicial que ha logrado empujar los salarios docentes a la mejora, con un esfuerzo grande de las provincias y Nación”.En su discurso, Perczyk señaló que esta gestión es defensora ". La Ley 26.075 de Financiamiento fue un éxito y posibilitó la incorporación del 98% de chicos de 5 años que no tenían lugar”.En ese marco, el funcionario destacó la importancia de lasal señalar que "en las escuelas secundarias se han incorporado tres seguimientos por año sobre rendimiento escolar, esfuerzo y presencia en la escuela. Más del 90% (de alumnos y alumnas) que tienen la beca han terminado su año de forma regular”.“En nuestro país, que aspira a ser un país de trabajo y producción, nos hace falta que haya el doble de jóvenes y de trabajadores que vayan a los centros de formación profesional de educación técnica”, destacó.A lo largo de su informe, el ministro dijo que “Argentina está en unjunto con diez países para el cumplimiento de las. Una de las claves que se están planteando el mundo para mejorar la educación es el financiamiento suficiente, continuo y seguro”.Por su parte, elseñaló que "nos toca legislar pensando en el futuro", como sucedió en el 2005, porque los alumnos que "empezaron en el 2006 la primaria, recién ahora están teniendo un titulo universitario", y subrayó que "es muy importante y valioso hacer una comisión de seguimiento" de la aplicación de la ley.Desde la oposición,señaló que "tener financiamiento educativo es importante, pero también lo esEn tanto,, dijo que "sería importante discutir cómo, crear políticas de Estado indispensables para satisfacer las demandas que nos impone un mundo en permanente cambio".El proyecto también contempla idar continuidad a las b; financiar lay cumplir con el), como marca la Ley 26.150.También busca asegurar la cen el nivel inicial y primer ciclo de la escuela primaria; generary títulos intermedios en la universidad condesarrollar lay continuar con los programas dePor otro parte, propone potenciar la formación y capacitación docente continua y fortalecer los sistemas nominales de evaluación e información educativa (Sinide).