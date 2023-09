Advierten que el sistema de vouchers "genera más desigualdad"

Foto: Marcelo Ochoa.

"El sistema educativo chileno "responde a los principios del neoliberalismo en el cuál el mercado impera sobre la educación", agregó Godoy Quesada.

Alfonso Segundo Godoy Quezada, un docente y experimentado dirigente gremial chileno, advirtió este miércoles sobre los "riesgos" para la educación que trae aparejada la utilización del sistema de vouchers, porque es un sistema que "genera más desigualdad", yGodoy Quezada, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y ex presidente del Colegio de Profesores Regional Valparaíso, explicó que el sistema educativo de vouchers "y las consecuencias son que".En declaraciones a FM Digital de la ciudad de Formosa, el dirigente chileno alertó que este sistema,, generará "más problemas, como el crecimiento de la desigualdad en el acceso a la educación y".Pidió que Argentina "no replique el sistema de vouchers", sostuvo que "y acá en Chile fue implementado a la fuerza" y señaló que "no la podemos cambiar porque está en la Constitución".En tanto, insistió en que este sistema trae una "profunda inequidad", como se puede ver "en el sistema educativo chileno".La gratuidad de la educación es uno de los temas que puso en discusión el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien propone la aplicación de un sistema de vouchers que fue implementado en pocos países y con resultados poco satisfactorios en la calidad educativa, además de provocar un elevado nivel de endeudamiento para las familias.