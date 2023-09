Crece en Europa el apoyo a la soberanía argentina sobre Malvinas

Según la encuesta, solo un 35% se sentiría descontento si la Argentina recuperara la soberanía plena de sus territorios.

La histórica declaración que el Gobierno argentino calificó como un "hito fundamental" prosperó pese a las presiones realizadas por Gran Bretaña para obstaculizar una mención a la disputa de soberanía respecto al archipiélago del Atlántico Sur

En España, la situación es contrastante, un 52% considera que las islas deberían volver a manos de la Argentina, y solo un 14% apoya la postura británica

Bandera izada en Malvinas durante el operativo "Cóndor".

Italia y Alemania tienden a inclinarse ligeramente hacia Argentina, con un 30 y 32%, respectivamente, en comparación con el 21-24% que apoya al Reino Unido

Una mayoría de ciudadanos europeos respalda la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, según reveló este miércoles una encuesta de la consultora internacional YouGov, que ubicó a España como el país con el porcentual más alto de apoyos, e indicó que un 43% de los británicos se inclina hacia la postura Argentina o se encuentra indeciso.Alemania, Francia e Italia, además de España, son los países que concentran el mayor número de habitantes que respaldan el reclamo argentino sobre los territorios ocupados por Reino Unido desde 1833."Los esfuerzos de visibilización de la Cuestión Malvinas en el mundo no son en vano y deben sostenerse a futuro como parte de nuestra política de Estado. Así lo demuestra esta encuesta de YouGove", destacó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona.Desde su cuenta en la red social X (extwitter), el funcionario entendió que los resultados arrojados por el estudio ratifican que "el colonialismo es un anacronismo en el siglo XXI".En julio pasado, Londres sufrió una derrota diplomática cuando la Unión Europea (UE) firmó un acuerdo con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que menciona a las islas como "Malvinas" y no por su denominación británica (Falkland) y que reconoce al archipiélago como un "territorio en disputa" y ya no como un "territorio de ultramar europeo".La histórica declaración que el Gobierno argentino calificó como un "hito fundamental" prosperó pese a las presiones realizadas por Gran Bretaña para obstaculizar una mención a la disputa de soberanía respecto al archipiélago del Atlántico Sur.¿Deberían las Islas Malvinas pertenecer al Reino Unido o a Argentina?, preguntó la encuesta de YouGov a ciudadanos de varias naciones de la UE y el Reino Unido para saber si la postura del bloque refleja una tendencia por parte de los europeos respecto a la soberanía de las islas del Atlántico Sur.Según el estudio -que también indagó en la opinión de los estadounidenses- en el Reino Unido la mayoría, con un 57%, apoya que las Malvinas sean británicas, un 16% , reconoce la postura de la Argentina y un 27% se encuentra indeciso.Sin embargo, en un análisis apartado, YouGov encontró que el lazo emocional de los británicos con las islas no es tan fuerte como podría pensarse: solo un 35% se sentiría descontento si la Argentina recuperara la soberanía plena de sus territorios.En España, la situación es contrastante, un 52% considera que las islas deberían volver a manos de la Argentina, y solo un 14% apoya la postura británica.El fuerte respaldo del pueblo español podría estar influenciado por los sentimientos sobre la disputa de ese país con el Reino Unido en relación a Gibraltar y la identificación cultural con la Argentina.En otros países europeos, la opinión es menos contundente: Francia muestra un 27% de apoyo hacia Argentina y un 23% hacia el Reino Unido.Italia y Alemania tienden a inclinarse ligeramente hacia Argentina, con un 30 y 32%, respectivamente, en comparación con el 21-24% que apoya al Reino Unido.Las naciones nórdicas de Dinamarca y Suecia parecen favorecer más al Reino Unido, con un 31% frente a un 23% y un 28% contra un 23%, respectivamente.Finalmente, en EE.UU el apoyo se inclina hacia el Reino Unido, con un 35% en comparación con el 24% que respalda la soberanía argentina sobre las islas.Este análisis destaca "cómo el tema de la soberanía puede variar enormemente según la geografía y la historia política y cultural de cada nación", y concluye: "lo que es claro es que las Islas Malvinas continúan siendo un punto de discusión internacional".