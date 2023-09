Evo Morales volvió a acusar al sector de Arce de querer inhabilitarlo para las elecciones

Advertimos que el plan del gobierno para descabezar al movimiento indígena y popular es hacer fracasar el Congreso Ordinario del MAS-IPSP en Lauca Ñ, inhabilitarnos con el Tribunal Constitucional o incluso armar algún proceso con denuncias pagadas. Como calculan que pueden… pic.twitter.com/kpy1zbe5xp — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 27, 2023

Evo Morales junto a Luis Arce en sus buenos tiempos

alertó Morales en su cuenta de la red Twitter.La referencia al Congreso es porque la conducción formal del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en poder de afines a Morales, convocó al congreso partidario del 3 al 5 de octubre, en Lauca Ñ, Cochabamba, pero los grupos que responden a Arce ya anunciaron que no participarán.Desde este sector ya se había acusado a Arce de intentar reflotar la sigla del PS para buscar la reelección, si la interna del MAS le impedía ser candidato en 2025., concluyó Morales.El exmandatario anunció el domingo que será candidato en dos años por pedido de las organizaciones, aunque no aclaró si enfrentaría una interna.Y este miércoles, en conferencia de prensa, explicó que aceptó la oferta “para salvar a Bolivia” y remarcó sus diferencias “ideológicas y programáticas” con Arce, que fue ministro de Economía durante su mandato como presidente.y consideraron que este es el momento de gestionar.Los enfrentamientos entre uno y otro sector vienen desde hace meses, a partir de loslo que llevó a que varias organizaciones que integran el llamado Pacto de Unidad se alinearan con Arce.El lunes último, dos de esas organizaciones, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, que hasta acá se mantenían al margen de la disputa, decidieron apoyar a Arce y anunciaron que no irán a Lauca Ñ.desconociendo la potestad de decisión de las organizaciones fundadoras del Instrumento Político”.Con todo, la conducción nacional del MAS ratificó el encuentro, en el que se elegirá al nuevo jefe partidario y, probablemente, se proclame formalmente a Morales como candidato para 2025.Como contracara,vecina a La Paz, para abordar la cuestión partidaria.Desde junio, dirigentes afines al jefe del Ejecutivo intentaron trasladar el congreso del MAS fuera de la base fuerte de Morales, a la ciudad de El Alto, pero el Tribunal Supremo Electoral ratificó que el encuentro debe realizarse en el Trópico de Cochabamba.