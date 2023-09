Los debates presidenciales se trasmitirán en Lengua de Señas Argentina por un canal de YouTube

Los debates presidenciales tendrán lugar los próximos 1 y 8 de octubre.//Foto 123RF

En vísperas de los debates presidenciales @miriamlewindefe dialogó en una nueva columna en la @TV_Publica sobre los obstáculos para acceder a información en medios audiovisuales, y las recomendaciones para la transmisión accesible del debate que elaboramoshttps://t.co/TKX0bmUi83 pic.twitter.com/wED3WcxmcL — Defensoría del Público (@DefdelPublico) September 26, 2023

La Defensoría del Público anunció que los debates presidenciales que tendrán lugar los próximos 1 y 8 de octubre serán transmitidos en Lengua de Señas Argentina (LSA), con el objetivo de "dar respuesta a la demanda de las personas con discapacidad y".El organismo precisó que "se está elaborando un(conversión del audio en texto) y quedó confirmado que luego de los debates se circulará y estará disponible en la web de la Defensoría el texto plano desgrabado de todo lo expresado".Las personas que quieran acceder al canal en donde se trasmitirá en LSA los debatesen la web de la Defensoría del Público.Asimismo, en el canal dese "colgarán" ambos"Los debates presidenciales son unapor eso, desde la Defensoría del Público consideramos que es muy importante que los debates, que sonaseguró a Télam Miriam Lewin, titular del organismo.La defensora del público detalló que "las personas con discapacidad no son solamente aquellas que tienen el certificado, sino muchas otras que puedan tener una" y que "conde la Defensoría redactamos pautas para que los debates presidenciales sean accesibles". En este sentido, Lewin detalló que, además "del subtitulado, el closed caption -que mucha gente no sabe cómo accionar- o la interpretación en lengua de señas argentinas, tiene que ver con la iluminación, con el fondo, con la falta de elementos distractivos en la pantalla".También se hizo hincapié en "laque interfieran con lo que dicen los candidatos y candidatas, las tomas de frente para facilitar la lectura labial para la gente que lo necesita, que no se superpongan las voces"."Suministramos las pautas que redactamos a Radio y Televisión Argentina, a la Cámara Nacional Electoral, a los equipos que van a estar a cargo de la transmisión y también a los grupos de campaña de los distintos candidatos y candidatas", aseguró Lewin.La Defensoría del Público detalló que para llegar a este documento se reunieron junto a Rosario Lufrano, Presidenta de Radio y Televisión Pública Argentina (RTA), el director ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martínez y la Cámara Electoral Nacional.También se mantuvieron encuentros con todas las alianzas y partidos que participan de los próximos comicios y "se accedió a una reunión de trabajo con Sofía Vanelli, apoderada de Unión por la Patria y con Gonzalo Castillo, asesor en materia de Discapacidad de Sergio Massa, candidato a Presidente" que se "mostraron permeables a las sugerencias del equipo y tomaron nota de las propuestas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la información relevante para decidir su voto".