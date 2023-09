Mataron a un mecánico que intentó recuperar una moto que le robaron a un vecino

El mecánico asesinado por dos asaltantes en Ituzaingó cuando en forma solidaria intentó recuperar una moto robada a un vecino / Foto: Facebook.

La policía bonaerense busca a los sospechosos del crimen en el barrio Soler, en Libertad.

"En esas circunstancias, Charrutte y su socio se montaron a su moto -una Corven Triax de 150 de cilindrada-, y salieron a perseguir a los ladrones con la intención de recuperar el vehículo que le habían robado al kiosquero. Los asaltantes advirtieron esta situación, dejaron tirada la moto robada y se escondieron atrás de un árbol para comenzar dispararles a las personas que los querían atrapar. Así fue como el mecánico Charrutte recibió un balazo en la cabeza, a la altura del ojo izquierdo, que lo tumbó y le provocó la muerte en el lugar"

cuando salió en defensa de un vecino e intentó recuperar la moto que acababan de robarle, en el partido bonaerense de Ituzaingó, informaron este miércoles fuentes policiales y judiciales.Por el casoy la moto que le terminaron robando a la víctima fue hallada abandonada a cinco cuadras de la escena del crimen.El hechodel martes último en la intersección de las calles Caaguazú 2500, y Bertole, de Ituzaingó sur, en el oeste del conurbano bonaerense.Allí, la víctima, identificada por la policíaque comparte con un amigo, cuando ambos fueron testigos de cómo dos delincuentes armados le robaban la moto a un kiosquero de la cuadra.Los delincuentes, según los testigos,y comenzaron a llevarla a tiro, secuencia que quedó grabada por una cámara de seguridad.En esas circunstancias,-una Corven Triax de 150 de cilindrada-, y salieron a perseguir a los ladrones con la intención de recuperar el vehículo que le habían robado al kiosquero.Según las fuentes consultadas por Télam, cuando los asaltantes advirtieron esta situación, dejaron tirada la moto robada y se escondieronAsí fue como el mecánico, a la altura del ojo izquierdo, que lo tumbó y le provocó la muerte en el lugar.Finalmente,a cinco cuadras, junto a dos camperas.Joaquín, el joven que acompañó al mecánico para perseguir a los delincuentes dijo en declaraciones a la prensa: "Yo no los pude ver bien porque era de noche y no se pudo ver. Yo pude esconderme detrás de un autoEl testigo contó que él mismo fue quien le avisó a la mujer de su amigo, que lo habían asesinado y pidió que se esclarezca el caso: "Yo le comenté a la mujer.Toda la policía los están buscando y se fueron para el lado de Merlo. Solo pedimos que se haga justicia para que esas lacras pierdan".Mabel, la madre de este amigo y compañero de taller que, junto a la víctima, salió a perseguir a los ladrones, también dijo a Canal 9"A mi hijo lo podrían haber matado.Esa moto la tiraron acá a la vuelta y los salen a correr. Empezó así. No se sabe nada de los delincuentes, se escaparon y no se sabe nada. Mi hijo está renervioso, ahora tiene que ir a declarar a la fiscalía", dijo Mabel."Todos empezamos a correr por la calle porque ellos iban por la vereda. Ahí fue cuando se dieron vuelta y le tiraron en el pecho. Mi hijo se tiró para la vereda de enfrente. Después, como pasó para adentro, cuando vio que salieron corriendo se fue para la esquina. Ahí pasaron unos chicos con la moto.relató la mujer."Se ve que los fueron a buscar y se ve que losDespués los estuvieron buscando a los pibes, pero no encontraron nada", agregó Mabel.La causa está siendo investigada por la comisaría 1ra. del distrito, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Laura Cristini.La fiscal le encomendó a los detectives de la DDI y de comisaría un relevamiento con las imágenes de cámaras de seguridad municipal y vecinal quea los autores del robo y del homicidio.También la fiscal espera para las próximas horas el resultado de autopsia para saber con precisión la distancia y trayectoria del disparo homicida yUn dato aportado por uno de los testigos amigo de la víctima es quede la localidad de Libertad, partido de Merlo, por lo que policías de esa jurisdicción también se sumaron a colaborar con la pesquisa., pero trabajaba con un amigo en un taller mecánico ubicado en el cruce de las calles Fray Luis Beltrán y General Pintos, a una cuadra de donde lo mataron., lo recordó en un posteo de Instagram: “Te amo para toda la vida, cielo. Loco, lo que te necesito, dame fuerzas porque las necesito, me vas a faltar todos los días”,.“¿Qué vamos a hacer? Éramos cinco, te van a esperar todos los días como lo hacías, jugando a las escondidas a buscarlos, todos los putos días amor, decime que estoy soñando.finaliza el mensaje de la viuda.