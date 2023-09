La nueva constitución en Chile "está casi condenada al fracaso", estimó alcalde Jadue

Daniel Jadie / Foto: Cris Sille

Foto: Cris Sille

El nuevo plebiscito La consulta ciudadana para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Pinochet se realizará el próximo 17 de diciembre y, al igual que las últimas elecciones del país vecino, será de carácter obligatorio.



Los habilitados a votar en este nuevo plebiscito constitucional son 15 millones 262.012 personas dentro del territorio nacional, y 127.546 ciudadanos que residen en el exterior. Estos últimos podrán votar en los consulados o recintos especiales habilitados en los países donde viven.



Si bien el acuerdo fijado por casi todos los partidos políticos en esta etapa del proceso no establece qué ocurrirá en caso de que el Rechazo vuelva a ganar en el Plebiscito de Salida, en estricto rigor, un nuevo rechazo implica que se mantendrá vigente la actual constitución escrita en 1980 bajo la dictadura militar.



El exprecandidato a presidente de Chile y alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta, Daniel Jadue, estimó que el nuevo debate constitucional en su país "está casi" y apuntó que la "responsabilidad absoluta" de este proceso está en la extrema derecha."Hoy en día, el 22% que no quiere cambiar la Constitución, que en el primer proceso votó por no cambiarla, está escribiendo una nueva que esy está casi condenada al fracaso", señaló a Télam Jadue, en referencia a la composición del Consejo Constitucional, el órgano integrado por miembros electos por voto popular y encargado de finalizar un nuevo texto, en el que los sectores de extrema derecha tienen la mayoría.El ultraderechista Partido Republicano, liderado por el excandidato presidencial José Antonio Kast, obtuvo 22 de las 50 bancas del Consejo Constitucional en las elecciones de mayo y, de ese modo, se transformó en la formación política con más poder de maniobra de cara al nuevo proceso constituyente.Jadue, rival del presidente Gabriel Boric en las primarias de Apruebo Dignidad en 2021, se refirió también al clima social que vive Chile, en el que "una gran parte de la población está profundamente indignada"."Empatizan temporalmente con quien elabora un discurso más contestatario, prometiendo cosas que saben que (los políticos) no van a cumplir, pero que aquí (en este proceso constitucional) ya están puestos a prueba, porque la responsabilidad absoluta de esta discusión está en ellos y, por lo tanto, si esta fracasa, el único que fracasa es el Partido Republicano", valoró."Creo que ellos están muy desafiados hoy día y sabiendo que están, una vez más, perdiendo", dijo en diálogo con Télam en Buenos Aires.El alcaldesalvo que los medios logren "imponer la necesidad de aprobar esta nueva Constitución con campañas de mentira, o centrándose en dos o tres cosas que le puedan hacer mucho sentido a la gente, y a sabiendas de que la gente no va a leer el resto".Además, Jadue consideró que el proceso, dado que el anteproyecto sobre el que trabaja el Consejo Constitucional fue, de los cuales la mitad fueron designados por la Cámara de Diputados y la otra mitad por el Senado, al que Jadue definió como "el organismo más desprestigiado del sistema político chileno".El político también se refirió a la interna entre los sectores de derecha, que cruzó a Kast y la referente del partido pinochetista Unión Demócrata Independiente -que se posiciona nuevamente como posible presidenciable- la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien criticó el accionar republicano y dijo que el proceso “va derechito al fracaso"."Matthei sabe que si quiere ser candidata presidencial tiene que golpear a Kast. Esto puede darle rédito en el corto plazo, pero no siempre quien es buen corredor de velocidad es buen corredor de fondo, porque ella después va a necesitar los votos de los que está golpeando hoy día", expresó.Por su parte, Boric admitió hoy estar “preocupado" por el éxito del segundo proceso constitucional y llamó a los partidos políticos al “mayor consenso posible” para entregar una carta magna para “todos los chilenos y no solo de un sector”.(FW)“Espero que las voces que se están levantando, apuntando al mayor consenso posible, sean escuchadas y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso”, remarcó el alcalde.El 13 de septiembre pasado, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, también afirmó estar “debido a “varios síntomas” y reconoció que no es “inevitable volver a fracasar”.Este nuevo proceso constituyente, que comenzó el pasado 7 de junio, se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de octubre de 2019 y un plebiscito que por 80% de los votos apoyó un cambio de la actual Constitución de la época del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).El anterior proyecto de carta magna, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los chilenos el 4 de septiembre de 2022.