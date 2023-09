La marea verde fortalece el debate por el aborto en países donde aún se criminaliza

#28S Día de Acción Global por el Aborto Legal

IVE sin criminalización en México

• IVE despenalizada

• Aborto permitido en casos específicos

• Prohibición total del aborto

"Los efectos sociales y culturales de ampliación de derechos en otros lugares fortalece, amplifica y mejora las disputas en esos países donde la penalización está a la orden del día" Ruth Zurbriggen

Línea 0800 SALUD SEXUAL

Para informarte sobre la ILE / IVE comunicate al 0800-222-3444

En todo el país. La llamada es confidencial.

También se pueden comunicar por mail: saludsexual@msal.gov.ar

28S: las mujeres salen a las calles en toda América Latina Organizaciones feministas latinoamericanas y del Caribe participarán este jueves de movilizaciones masivas en el marco del Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro.



En Ciudad de México, la convocatoria está prevista a las 14 en el espacio de memoria "Glorieta de las mujeres que luchan".



Bajo la consigna "¡Aborto legal para todes!", las organizaciones que integran la marea verde mexicana invitan a asistir con un pañuelo verde u obsequian uno a quien no lo tenga.



En Bogotá, Colombia, el punto de encuentro será en Plaza Bolívar a las 15, para iniciar la marcha hasta la plaza de la Hoja, a las 17.



"Si no hacemos seguimiento y abrazamos los logros, podemos perderlos", mencionaron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Colombia en su red social X (ex Twitter).



Asimismo, a las 18 en el paseo Bulnes, ubicado en el centro de la ciudad de Santiago de Chile, la Asamblea Legalización Aborto llevará a cabo un pañuelazo bajo la consigna "se trata de nuestras vidas, es nuestra la decisión".



En tanto, en San Juan, la capital de Puerto Rico, la concentración se realizará a las 17 frente a la Torre Norte, ubicada en la municipalidad de Río Piedras.



"Tenemos suficientes razones para salir a la calle este 28S y dejar sentir nuestras voces en defensa del derecho al aborto", se pronunció en las redes sociales la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible puertorriqueña.



En la ciudad de San Salvador, capital salvadoreña, se realizará una conferencia de prensa y a las 18 un "plantón" acompañado con artistas invitados en el Monumento a La Constitución.

La marea verde que impulsó la legalización del aborto en Argentina, Colombia y recientemente en Méxicoen la región de América Latina y el Caribe, incluso en países como El Salvador, donde existen leyes restrictivas y procesos de criminalización, coincidieron organizaciones feministas consultadas por Télam, en el marco del Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro."A nivel regional estamos en un momento políticamente complejo y polarizado, en el que tenemos avances significativos en tema de derechos de las mujeres en ciertos países, pero también un preocupante avance de la ultraderecha, con ideas políticas contrarias a los derechos humanos y, evidentemente, al acceso al aborto legal y seguro", detalló a esta agencia desde la capital mexicana, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).La activista mencionó que analizar el impacto que podría tener el reciente fallo de México en otros países de la región es "difícil", pero que"Por eso espero que lo que ha pasado en México, en Argentina y en Colombia, pueda ayudar a empujar un poco las restricciones y el conservadurismo en Centroamérica", sostuvo.Fulda consideró "importantísimo" el, que estableció que todas las mujeres pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sin ser criminalizadas, ni tampoco los profesionales de la salud que realicen esta práctica a nivel nacional, derogando los artículos del Código Penal Federal que sancionaban con prisión a las mujeres que abortan en el país.A casi cuatro semanas de lograr la legalización del aborto, Fulda señaló que no hubo grandes cambios legislativos, ya que, aunque el Congreso tiene como fecha límite el 15 de diciembre para hacer efectivo el fallo.En tanto, los que sí se pronunciaron fueron grupos conservadores como el Episcopado Mexicano, que representa la jerarquía de la Iglesia Católica en el país., ya que mencionaba que los efectos de la resolución solamente eran para las personas que GIRE acompaña -por ser la ONG que presentó el amparo contra el Congreso y por el cual se decretó el fallo- y la decisión fue "declarar inconstitucional el delito de aborto a nivel federal", aclaró Fulda.En la misma línea,, integrante de Red Compañera, una organización latinoamericana de acompañantes de personas que quieren o necesitan abortar, coincidió que la situación del aborto en América Latina y el Caribe "no es homogénea" teniendoSin embargo, en diálogo con Télam explicó que hay un impacto del proceso de la marea verde en todos los países de la región, incluso en los de mayor criminalización, donde "los efectos sociales y culturales de ampliación de derechos en otros lugares fortalece, amplifica y mejora las disputas en esos países donde la penalización está a la orden del día".Según la ONG estadounidense Centro de Derechos Reproductivos, los países de la región de América Latina y el Caribe donde la IVE fue despenalizada y está permitida hasta un determinado momento de la gestación son(2022),(2020),(2012),(1976),(1975) y(1968).Otros países comosolo permiten el aborto en casos y condiciones específicas, como el riesgo de vida de la gestante o si se trata de un embarazo producto de una violación.Por el contrario, enmantienen unaprohibición total del acceso al aborto.Sobre ello, el presidente salvadoreño Nayib Bukele había declarado en una entrevista en Instagram de marzo de 2020 con el rapero puertorriqueño Residente que el aborto le parecía un "genocidio"."La prohibición del aborto en el país tiene implicaciones en la salud y en la vida de las mujeres. Por ejemplo, en embarazos ectópicos (el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero), los médicos tienen que esperar a que no haya frecuencia fetal, entonces se generan sangrados y algunas mujeres mueren", detalló la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto,, la capital del país.Además, señaló queen mujeres adolescentes en su país.En tanto, pese a que no existen estadísticas oficiales sobre la problemática, la defensora de los derechos sexuales y reproductivos indicó que se calcula que"Hay mujeres que las han metido presas y las han condenado por homicidio agravado por el vínculo parental, -la víctima es el hijo- con", remarcó.En este sentido,, aunque "no es inmediato", dijo a Télam, y aludió a que en el país hay una disputa con los antiderechos que "tienen alianzas con el presidente y otros mandatarios" por eso "llevar el tema del aborto a la calle es un desafío".Herrera ejemplificó con el caso de Beatriz, la joven salvadoreña que falleció por las secuelas producidas por dilatar un aborto terapéutico, que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Sabemos que la corte está siendo presionada para que no dicte una sentencia donde claramente se le diga al Estado de El Salvador que tiene que cambiar la legislación y las políticas", concluyó.Para Zurbriggen,porque "la decisión de abortar no puede ser considerada un delito" y a los "antiderechos y antifeministas, les va a resultar difícil arrasar con todo".