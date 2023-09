El clásico de Avellaneda, con el arbitraje como eje y la gloria de la ciudad en juego

Foto: Julián Álvarez.

y que tendrá al arbitraje en el ojo de la tormenta, en un encuentro que puede definir el rumbo de ambos en la presente Copa de la Liga Profesional de fútbol.El árbitro será, quien estará asistido por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, mientras que el VAR lo manejará Leandro Rey Hilfer en el partido que se jugará este sábado desde las 19 en el estadio Presidente Perón por la séptima fecha del torneo.Mastrángelo, de 42 años, dirigió a los dos equipos en 27 oportunidades: 14 a Independiente con siete victorias, tres empates y cuatro derrotas, mientras que a Racing lo controló en 13 partidos, con siete triunfos, tres igualdades y misma cantidad de caídas.Además, al "Rojo" le echó tres futbolistas y le cobró dos penales, en tanto a la "Academia" le expulsó dos jugadores y no le sancionó ningún máximo castigo.El desempeño de Mastrángelo será evaluado de manera particular, ya que el equipo deviene de empatar sin goles ante Instituto de Córdoba con acciones polémicas en las que, según el propio "Apache", el árbitro Darío Herrera no sancionó dos penales a favor del "Rojo". Mientras que a Racing, el VAR le anuló el gol del triunfo de Gabriel Rojas (había sido cobrado por el juez Pablo Echavarría) sobre el final del partido que terminó empatado 1 a 1 ante Godoy Cruz por un fuera de juego del delantero Gabriel Hauche.Con respecto a lo futbolístico, el choque entre los conjuntos de Avellaneda será vital tanto en lo matemático como así también en lo anímico de cara a la segunda mitad de la Copa.En caso de que se imponga Racing, el equipo de Gago se consolidará en la soledad de la cima de la Zona B, en tanto una derrota quebrará definitivamente la relación del entrenador con el público "albiceleste", que ya mostró su disconformidad hacia "Pintita" por las eliminaciones en la Copa Libertadores y Copa Argentina, ante Boca y Huracán, respectivamente.Debido a esto, Racing es uno de los equipos que tiene la obligación de quedarse con la Copa de la Liga por contar con figuras del nivel de Roger Martínez y Juan Fernando Quintero, y jugadores como Aníbal Moreno, Juan Nardoni y Agustín Almendra, entre otros.Por el lado de Independiente, que sigue en la pelea para mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino, una victoria lo podría dejar en lo más alto de su grupo si el "Globo" y Colón no ganan sus respectivos clásicos frente a San Lorenzo y Unión.Mientras que una derrota posicionaría al equipo de Tevez nuevamente cerca de la zona baja de la tabla anual, aunque no desestabilizaría la conducción del "Apache" que cosechó tres triunfos y dos empates en el torneo local desde que asumió en la segunda jornada tras la salida de Ricardo Zielinski.El once titular detendrá nuevamente a Aníbal Moreno como volante central, mientras que en defensa volverá Leonardo Sigali y Nazareno Colombo estará a disposición.De esta manera, Gago utilizaría el sistema táctico de 4-3-3 con algunas variantes en las diferentes zonas del campo de juego.El probable equipo formará con Gabriel Arias; Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Nazareno Colombo o Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez o Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez, Gabriel Hauche o Nicolás Oroz.En el "Rojo", el técnico Tevez esperará por la evolución del defensor chileno Mauricio Isla, quien se encuentra en plena recuperación de una sobrecarga muscular y si llega en condiciones sería el único cambio respecto al equipo que igualó sin goles ante Instituto.Así, el once de Independiente sería con Rodrigo Rey; Cristian Báez, Felipe Aguilar, Joaquín Laso; Julio Buffarini o Isla, Iván Marcone, Federico Mancuello, Damián Pérez; Braian Martínez, Alexis Canelo y Matías Giménez.El historial entre ambos equipos -en el marco de los campeonatos de liga locales- registra un total de 214 enfrentamientos, con 84 triunfos para el Rojo, 62 para la Academia y 68 empates.De los últimos cinco partidos, Racing se impuso en tres, Independiente en uno y empataron en una ocasión.El último clásico entre la "Academia" y el "Rojo" data del 16 de abril pasado con un empate 1 a 1 en el estadio Ricardo Bochini en el marco de la 12da. fecha de la última Liga Profesional.