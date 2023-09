López Obrador confirmó el secuestro de siete adolescentes en Zacatecas

López Obrador: "En todos los casos se actúa y no hay nada que quede sin ser investigado, hay atención especial" / Foto: archivo AFP.

Las pesquisas

Uno de los vehículos en el que fueron secuestrados los adolescentes fue localizado

Estadísticas del estado de Zacatecas

El presidente de México, Andrés López Obrador, confirmó este miércoles que siete adolescentes fueron secuestrados por un grupo armado en el estado de Zacatecas, en el centro del país."Se está haciendo la investigación, no se puede informar más, se está trabajando", dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa, reprodujo la agencia de noticias Sputnik.Los siete jóvenes fueron secuestrados en la madrugada del domingo pasado en laLosson Héctor Alejandro Saucedo Acevedo, de 17 años; Jorge Alberto Rene Ocon Acevedo, de 14; Sergio Yovani Acevedo Rodríguez, de 18; Gumaro Santacruz Carrillo, de 18; Oscar Ernesto Rojas Alvarado, de 15; Diego Rodríguez Vidales, de 17, y Jesús Manuel Rodríguez Robles, de 18 años.Este martes, madres y padres de los jóvenes, a la altura de la Unidad Regional de Seguridad (Unirse) en Malpaso"En todos los casos se actúa y no hay nada que quede sin ser investigado, hay atención especial", dijo este miércoles el mandatario, sin ofrecer más detalles del caso.Las primeras pesquisas de las autoridades locales indican que los jEl fiscal general de Zacatecas, Francisco Murillo, dijo a periodistas que alrededor de las cuatro de la mañana del domingo (hora de México) los pobladores advirtieron la llegada de hombres armados."Integrantes del grupo delictivo llegaron en vehículos, los sacan (a los adolescentes) y se los llevan", relató.Alrededor de la región de Villanueva, Zacatecas, se puso en marcha un, policiales y judiciales.La señal de noticias TV Azteca dijo que fue localizado el vehículo en el que fueron secuestrados los jóvenes.Tras cumplirse dos días de la desaparición, el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó que el único indicio del paradero de los jóvenes es el hallazgo de un vehículo que el grupo criminal utilizó en el secuestro, según información citada en el medio local de Zacatecas.Los familiaresel día que fueron secuestrados."Queremos que nos hagan caso, ya son tres días, ya estamos desesperadas, ya me cansé de llorar, por favor si me están viendo, ya les dije, regresen a nuestros hijos, es lo único que pido", expresó la madre de Sergio Yobani Acevedo, de 18 años, en declaraciones al diario zonal El Sol de Zacatecas.Agregó quepara regresarle a su hijo: "Le pedí una prueba de la vida de mi hijo, pero me respondió que no estaba para hacer exigencias", dijo.Otras madres informaron que les fue enviado unen un cerro cercano, mientras que uno de ellos es asfixiado en un pozo de agua. Dijeron reconocer el sitio de la grabación, pero comentaron que las autoridades no han acudido al lugar como parte de las investigaciones.De las más de-la tercera parte de ellas reportadas durante la actual administración federal, que comenzó en diciembre de 2018-,, según el registro oficial de personas reportadas con paradero desconocido.En Zacatecas,en el centro del país,, que mantienen una disputa por el control de rutas para el tráfico de drogas y personas.