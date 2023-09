"Debemos proteger a los sectores más vulnerables" de cara a la transición energética

La funcionaria también destacó el rol del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, entendiendo al “gas natural como vector en la transición energética” / Foto: Prensa.

La subsecretaria de Planeamiento Energético,, sostuvo que la transición energética debe ser “justa y sostenible”, y argumentó que “como punto de partida" es necesario "proteger a los sectores más vulnerables de la población para cumplir con los desafíos climáticos", pero cuidando de no "trasladarles a esos sectores los costos más elevados de las tecnologías de transición”., dijo Garibotti al tiempo que afirmaba que se encuentran trabajando en la transición energética, pero de una forma "justa y sostenible.En el marco del, la funcionaria precisó que ese punto es “algo que se discute en todas partes del mundo"."Sabemos que tenemos que cumplir con los desafíos climáticos, pero también acompañar el desarrollo argentino y proteger a los sectores más vulnerables de los costos elevados de las tecnologías de transición”, dijo al tiempo que afirmó: "Ese es el desafío en que estamos trabajando”.Garibotti agregó como otro eje de trabajo relevante el de la “integración energética regional en el marco del”, al que se refirió como una "cooperación"., a través de la resolución 517/2023.A través del mismo,se instruyó a la Subsecretaría de Planeamiento Energético a desarrollar y articular actualizaciones periódicas del Plan Nacional de Transición Energética al 2030 que incorporen la evolución de la política de transición energética, con los nuevos programas que se desarrollen, cuya primera actualización se deberá realizar antes del 31 de diciembre de 2024., entendiendo al “gas natural como vector en la transición energética” y resaltó la necesidad de “hablar con nuestras comunidades, nuestras provincias sobre la energía nuclear”.Por su parte, el, destacó sobre la cuestión de la transición energética que “un punto beneficioso es que en un primer momento para determinadas tecnologías había que incentivarlas, sin embargo, al día de hoy ya no lo necesitan, compiten de igual a igual con las tecnologías clásicas","Esto naturalmente se está dando por lo que no se necesita imponer una tecnología”, puntualizó.Agregó queLemos explicó que “en la red de distribución se va a apoyar todo el desarrollo, por lo que es necesario que las redes acompañen y surge la necesidad de cara al corto plazo de reforzar las instalaciones”.En tanto, en el marco del seminario,mpresa y consultora de ingeniería electromecánica, resaltó la necesidad de impulsar los proyectos hidroeléctricos en la región, a los que calificó de “amigables con el medioambiente”.Además, Baratchart planteó la necesidad de “reorganizar los mercados energéticos y restituir a los precios de la energía el rol que tienen”, como también “reconstruir la institucionalidad dentro del sector”.