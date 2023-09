A 4 años de la explosión en la planta de agroquímicos, reclaman justicia y reparación

"Más allá de la responsabilidad de los directivos de la empresa, existen responsabilidades penales de funcionarios municipales y provinciales que incumplieron con sus deberes" Fabián Maggi

Cuatro años después de la explosión de la planta de agroquímicos de la empresaen el paraje La Verde, partido bonaerense de Mercedes, las y los vecinos denuncian que todavía no terminaron las tareas para reparar el daño, en tanto dos personas de la empresa están imputadas por infracción de la Ley de Residuos Peligrosos.Además de la contaminación -cuyo alcance todavía no está claro para la población-, una semana después de la explosión falleció en el hospital Rubén Ponce, de 42 años , quien"Limpiaron, rellenaron con tierra y plantaron césped y árboles; pero nada verdea y los árboles centenarios de las zonas aledañas se siguen muriendo, por lo que pensamos que la tierra sigue contaminada. Además, hace muchísimo que no se realiza una medición del suelo ni del agua", contó a Télam, vecino del Paraje La Verde.La explosión ocurrió elcerca de las 4.30 de la mañana en la planta de la empresa Sigma Agro S.A, ubicada sobre la ruta 42, que era de categoría 3 y funcionaba desde 2014."Me tembló la casa y me levanté a ver qué había pasado. Otrosy empezó a circular algo de información en los medios locales", contó Martín en su momento a Télam.En octubre de ese año, un parte del Ministerio Público Fiscal de Mercedes había difundido que las autoridades del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) "tomaron diversas muestras, siendo que los primeros datos que se conocieron de los líquidos derramados indican quey componentes para el desarrollo del mismo producto".Según la, y su decreto reglamentario 1741/96, las empresas que quieran radicarse en la provincia de Buenos Aires deben cumplir una serie de requisitos y, en el caso de la categoría 3, realizar unque debe ser presentado ante el Municipio y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para que se le otorgue el Certificado de Aptitud Ambiental.En lo que va de la investigación, la fiscalía determinó queuna en el fuero civil (que tramita en el Juzgado Civil y Comercial N°10 de Mercedes) y otra en el penal, en la que en marzo pasado la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°6 decidió imputar al presidente y al apoderado legal de la empresa Sigma Agro,, respectivamente, por el delito de "infracción al artículo 55 en función del 57 de la Ley de residuos peligrosos".Según consta en el artículo 55 de esta norma "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley,en general"."Más allá de la responsabilidad de los directivos de la empresa, existen responsabilidades penales de funcionarios municipales y provinciales que incumplieron con sus deberes y en algún caso incurrieron en 'falsedad ideológica de instrumento público', y éstos todavía no fueron investigados", indicó, abogado de las vecinas y vecinos.Respecto a la categorización (qué y cuánto) de lo que fue diseminado por el suelo, aire y agua al momento de la explosión y al plan de remediación,para que realizara esa tarea.Sin embargo, en marzo de 2022 el Ministerio de Ambiente bonaerense emitió la resolución 155/2022, en la que"A nosotros nadie nos asegura que realmente se haya remediado y no es lo que vemos; ya pasaron cuatro años, queremos justicia por lo que pasó, pero también estar tranquilos de que vivimos en un ambiente sano", concluyó Barros.