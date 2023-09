Talleres y Belgrano, un clásico cordobés que puede ser bisagra

Foto: Laura Lescano.

, llegan ilusionados al choque del próximo fin de semana con aspiraciones de meterse entre los cuatro clasificados de sus zonas en la Copa de la Liga de fútbol y encaran con ambiciones similares este clásico que puede ser una bisagra para lo que resta de la temporada.A priori, por lo que viene mostrando en los últimos años, el conjunto de barrio Jardín -que oficiará de local en el Mario Kempes- aparecía como favorito ante un elenco "Pirata" que intenta consolidarse en la categoría tras el ascenso del año pasado, pero que la solidez en su juego y el gran momento de su arquero Nahuel Losada le permiten ilusionarse.Quizás los deaún no encuentran la efectividad deseada en el arco rival, y extrañan al goleador Pablo Vegetti - vendido al Vasco Da Gama de Brasil- aunque de a poco se asienta el arribado Lucas Passerini, quien ya marcó cuatro tantos para su equipo y es la máxima esperanza para anotar en el clásico del domingo.Y si de extrañar a jugadores que se fueron se trata, en la vereda de enfrente sucede algo similar: la "T" siente demasiado aún la salida de sus delanteros Diego Valoyes y Michael Santos, baluartes en la ofensiva de los dirigidos poren las últimas temporadas.Tras el lograr el subcampeonato de la Liga Profesional que ganó River en el primer semestre de este año, además de perder dos finales consecutivas de Copa Argentina -ante Boca en 2021 y con Patronato en 2022- la vara quedó bien alta para los "Matadores", tanto para los dirigentes, integrantes del plantel, y sobre todo para sus hinchas.Sin embargo, en esta Copa de la Liga, tras un gran arranque con dos triunfos, Talleres entró en un bache y pasó tres fechas sin ganar, lo que empezó a generar un clima 'raro' entre los simpatizantes, con ciertas dudas del armado del nuevo plantel y hasta cuestionamientos para el DT Gandolfi.Esos pensamientos, igualmente, se disiparon en apenas un tiempo del encuentro del lunes último: la "T" goleó 4 a 0 Barracas Central en el Kempes, marcando 3 goles en los primeros 45 minutos, y los hinchas volvieron a ilusionarse para llegar más confiados que nunca al clásico del domingo a las 18.45.El Mario Kempes lucirá repleto por más decomo se pensaba en primer momento. Lo mismo sucedió en otros encuentros en los que Talleres fue local como ante Instituto, hace un par de fechas.El último Belgrano-Talleres fue el que disputaron en la pasada Liga Profesional en el estadio de barrio Alberdi. Finalizó 1 a 1, con tantos de Vegetti y Nahuel Bustos, en un encuentro en el que el uruguayo Santos falló un penal para los 'albiazules'.Pero antes, en la temporada 2018/19, la "T" le propinó una goleada a su rival de toda la vida (3-0) con dos goles de Bustos y otro de Juan Ramírez.Los recuerdos de esos tres goles de Nahuel Bustos ante la "B" ponen al delantero como el preferido de los hinchas, que ruegan que el delantero se recupere de una sobrecarga muscular que lo dejó afuera de los últimos dos partidos, y esté presente el domingo en el mundialista cordobés.Mientras, Guillermo Farré prepara la estrategia para hacer jugar a su Belgrano con un formato bien compacto, con una mitad de la cancha de gran despliegue, encabezada por el siempre rendidor Santiago Longo y el creativo Ulises Sánchez. Junto al chileno Matías Marín, el mediocampo intenta hacer que no se sienta la falta de Bruno Zapelli, quien el torneo pasado se destacó en esa función creativa antes de pasar al fútbol brasileño.Ambos con sus propuestas encararán un duelo que promete, tanto desde lo emotivo como todo clásico, pero también desde lo futbolístico, donde chocarán dos estilos diferentes aunque con similares pretensiones.. Los 'Piratas' hacen sentir su apoyo a los futbolistas con anticipación, sabiendo que no podrán estar presentes el domingo en el estadio, mientras que los 'Matadores' preparan un recibimiento que promete ser impactante, en el que habrá 55.000 banderas en las tribunas y varias propuestas de color con las que aspiran a sorprender.Será la 41ra. vez que Talleres y Belgrano se vean las caras de manera oficial en torneos de AFA y Copas Nacionales. El historial marca que el "Albiazul" ganó 11 encuentros y convirtió 38 goles, el 'Celeste' se impuso en 10 ocasiones y anotó 32 conquistas, en tanto que los restantes 19 duelos fueron empates.En la actual Copa de la Liga ambos tienen 10 puntos: la 'T' comparte el cuatro lugar de la zona A junto a River y Argentinos Juniors, en tanto que la 'B' es escolta de Racing en la zona B.En la tabla anual, los de Gandolfi se posicionan como escoltas de River con 60 puntos y son serios candidatos a clasificar a la Copa Libertadores 2024, en tanto que los de barrio Alberdi tienen 46 unidades, son duodécimos, y aspiran a luchar por un lugar en la Copa Sudamericana del próximo año.