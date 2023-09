Vetusta Morla vuelve con su repertorio contra "el mundo distópico"

Foto Prensa.

“Aun respetando todos los prismas ideológicos, es evidente que la extrema derecha está planteando a nivel mundial cosas que van en contra de los derechos humanos y de las reglas democráticas y nosotros, siempre que tengamos ocasión, lo seguiremos contando en nuestras canciones" Juan Manuel Latorre

Vetusta Morla, WOS - Consejo de Sabios VER VIDEO

Foto Prensa.

A menos de ocho meses de su última visita al país, el grupo rockero independiente españolregresa para presentarse elen el marco del cierre de la gira mundial en torno al disco “Cable a tierra”, en el que la banda sigue apuntando su arsenal estético “al mundo que se nos está quedando tan distópico”, tal como lo describe el compositor e instrumentista Juan Manuel Latorre.“Aun respetando todos los prismas ideológicos, es evidente que la extrema derecha está planteando a nivel mundial cosas que van en contra de los derechos humanos y de las reglas democráticas y nosotros, siempre que tengamos ocasión, lo seguiremos contando en nuestras canciones y manifestándonos públicamente sobre ello”, asegura Latorre durante una entrevista con Télam.Desde España, país donde el sexteto con 25 años de trayectoria está inmerso en un imponente tour que desde marzo viene enhebrando 26 conciertos que terminarán en diciembre con un doblete en el Wizink Center de Madrid,, que en su momento lo ubicó como una expresión sonora del denominado "movimiento de los indignados".A distancia de aquellas revueltas de 2011, pero sin desestimar sus repercusiones en el tiempo, el artista apunta que “como fruto de ese malestar expresado colectivamente, por ejemplo en cuestiones de igualdad de género, de pensiones, de salarios mínimos y de garantizar el empleo”.Con esa perspectiva, Latorre reflexiona: “, y en la misma línea va el libro ‘Breve historia de la igualdad’, del economista francés Thomas Piketty, que estoy leyendo ahora, que dice que pegar en la murga es importante”.Sin embargo, el guitarrista y tecladista que comparte banda con Juan Pedro "Pucho" Martín (voz), Jorge González (percusión y programaciones), el Indio -David García- (batería y coros), Álvaro B. Baglietto (bajo) y Guillermo Galván (guitarras, teclados y coros), está atento al público con el que dialoga Vetusta Morla.“Probablemente por la edad que tenemos –razona-, el público al que nos dirigimos tiene un impacto político y social menor porque es la juventud la que puede y debe empujar. Yo creo que le toca a la juventud dar un paso al frente y ser la que tome cartas en el asunto porque es a la que le corresponde hacer ruido”.La agrupación, que antes de “Cable a tierra” (2021) publicó "Un día en el mundo" (2008), "Mapas" (2011), "La deriva" (2014) y "Mismo sitio, distinto lugar" (2017),El grupo participó el fin de semana pasado en el Festival Cordillera de Bogotá, este miércoles tocará en Medellín, el viernes en Lima, el domingo en Santiago de Chile y el miércoles 4 en Montevideo.- Para nosotros “Cable a tierra” es un álbum que tiene que ver mucho con la taberna, en el sentido de sugerirnos un lugar donde nos reunimos alrededor de un fuego o una bebida a contarnos historias, a apoyarnos, a cantar canciones y en ese sentido parece que un teatro se asemeja más a esa circunstancia. Nosotros siempre habíamos pensado que las canciones de este disco brillarían en un teatro, pero en lugares con el público de pie han funcionado mucho mejor de lo que en un principio habíamos pensado.- En febrero quisimos presentar todas las canciones del álbum y que no se quedara ninguna afuera, pero en este caso ya no tenemos tanto esa obsesión pero sí que se mantenga su espíritu como guía estética. Entonces lo que estamos haciendo ahora es rescatar otras canciones del pasado y acercarlas a la manera en la que tocamos “Cable a tierra”.- Yo creo que lo bonito de las diferentes etapas es que van dejando un sedimento pero para poder dejar paso a lo siguiente, pues tienen que desaparecer o diluirse. En este caso no sé si seguiremos jugando tanto con la idea de folclore porque realmente lo hemos hecho mucho los últimos dos años, tanto en el disco como en todas las acciones, así que quedará como un color más que tenemos en nuestra paleta.- Probablemente la más importante es la manera de entender la música como un encuentro con las personas que la reciben y como un arte. Claro que tampoco somos ingenuos y obviamente cuando se llega a tener la suerte que tenemos nosotros de estar en la posición en la que estamos es porque ha habido un trabajo en la parte industrial también muy importante y necesario. A eso, en nuestro caso, buscamos poner la música como un proceso artístico para compartirla con los demás, para tocarla en vivo.- Estamos buscando desde hace unos meses como sinergias con artistas de los lugares que visitamos y pretendemos que eso también forme parte de lo que se verá en Buenos Aires. Con Wos hemos estado ya dos veces, una en Madrid y luego en Santiago de Compostela, y es uno de los artistas que nos encantaría tener en el concierto porque le admiramos muchísimo y las dos veces ha saltado la chispa de la magia entre nosotros. Pero en Argentina hay varios que nos interesan, por ejemplo Lisandro Aristimuño, que es un artista con el que tenemos contacto desde hace mucho tiempo y con mucha sintonía musical porque tenemos un historial muy similar en lo que se refiere a sensibilidad artística. Está la gente de Eruca Sativa con los que nos llevamos también muy bien y hemos estado conversando varias veces, y otros con los que no nos hemos cruzado nunca, como Perotá Chingó, que a mí es un dúo que me fascina.