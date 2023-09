La UE y el Mercosur buscarán desbloquear el acuerdo de libre comercio

Negociadores de la UE y el Mercosur intentarán desbloquear el acuerdo comercial.

El objetivo del encuentro es "examinar la respuesta" que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay presentaron hace unas semanas.

Los jefes negociadores de la Comisión Europea y de Mercosur se reunirán la próxima semana en Brasil para, al que los europeospara superar las reservas de países como Francia, lo que desde el Cono Sur fue recibido como una "amenaza".La cita tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en Brasilia, informaron a la agencia de noticias Europa Press fuentes comunitarias,que los países de Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- presentaron hace unas semanas a la última oferta del Ejecutivo comunitario.Aunque las partes anunciaron en julio de 2019 haber concluido un acuerdo de libre comercio entre las dos regiones,, en especial con Brasil durante el mandato de Jair Bolsonaro, pero también por las divisiones dentro de la propia Unión Europea (UE).para contar con mayores garantías con respecto a la lucha contra la deforestación y protección del medio ambiente., pero ya en la cumbre de líderes de la UE y Latinoamérica del pasado julio dejaron claro su malestar por un texto que ven como una "amenaza" de sanción si no se alineaban con los estándares europeos más estrictos.La UE dijo el pasado martes que sigue empeñada en cerrar un acuerdo comercial. También explicó que no hará comentarios sobre declaraciones del Ejecutivo de Paraguay de que suspenderá las negociaciones si no hay un pacto definitivo para diciembre.Estas declaraciones son en respuesta desi no llegaban a un acuerdo antes del 6 de diciembre, cuando Brasil le pase la presidencia pro tempore del bloque.A pesar de las diferencias, ambas regiones comparten la ambición de lograr un acuerdo que salve el pacto de libre comercio antes de que acabe este 2023 y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en un reciente discurso ante el Parlamento Europeo la voluntad de concluir las negociaciones "antes de finalizar el año".