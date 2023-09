Kicillof aclaró que la dolarización se aplicó "solo en nueve países"

Foto: Eva Cabrera

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este miércoles que, pidióy rechazó a quienes, en relación a las propuestas que formula el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei."Hay que buscar experiencias reales de casos de dolarización. Falta calle de la situación real. Son nueve los países que dolarizaron y no tienen moneda propia, y son todas islitas en términos poblaciones, insignificantes.", expresó el mandatario en declaraciones formuladas a FM La Patriada tras participar junto al presidente de CARBAP, Horacio Salaverri, de las jornadas políticas que organiza esa institución.Así, el economista continuó:y destacó queSostuvo que en los años '90 se implementó la, un modelo monetario diseñado el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, que implicaba una paridad de 1 a 1 entre el peso y el dólar."Cada billete de un peso se podía cambiar por un billete de un dólar. Se podía hacer porque había tantos dólares guardados como pesos circulando. Hubo una dolarización y el sector rural se fundió. Doce millones de hectáreas fueron a remate, pido memoria. Los pequeños productores quedaron hipotecados y no se recuperaron. Tengamos memoria. Que nos nos vendan espejitos de colores", remarcó el mandatario provincial.Kicillof recalcó que se deben "analizar los programas de cada fuerza; qué piensan hacer, cómo lo piensan hacer y qué significa" eLuego, el mandatario indicó que algunos postulantes de la oposición, expuso que él rechaza quienes hablan "porque "a 40 años de democracia, esas palabras no corresponden y deberían estar fuera del vocabulario".Consultado acerca de su opinión sobre las retenciones, el titular del Ejecutivo bonaerense sostuvo que "la discusión cobró demasiada fama y se fetichizó"."La ecuación de rentabilidad del productor tiene muchos elementos: ingresos, tasas impositivas, costos y beneficios. Es un paquete, no se puede mirar uno solo", sostuvo.Por último, el gobernador indicó que "en la provincia se necesitan más escuelas públicas y más infraestructuras" y que no se puede gestionar la jurisdicción más grande del país con "una motosierra".