Reflexiones de la vida diaria: un gil no tan gauchito

El que nunca se haya sentido un gil, que levante la mano y quede como un verdadero gil. Es imposible que no te haya sucedido. Casi que viene con la condición humana.Te volvés grande y te volvés bobo con ludo, pero gil, lo que se dice gil, así nacemos todos.Y ni siquiera te podés sentir un gil porque no te podés ni defender. En cambio, a medida que crecés, te enfrentás con situaciones que te demuestran, seas quien seas, que sos un gil. No es una cuestión de autoestima. Es una cuestión del mundo hostil que nos rodea.Analicemos entonces algunas situaciones en las que, sin dudas, te sentís como un gil.Cuando por el mismo trabajo, te das cuenta que otro que labura mucho menos que vos resulta queCuando comprás una oferta en un supermercado y encima tenés descuento con la tarjeta, y al ratoen el almacén de la esquinaCuando llegás a un peaje yy tocás la bocina creyendo que por eso van a levantar la barrera (siendo que ya nadie recuerda que esa ley ni siquiera está vigente porque la eliminó un presidente que, casualmente, se dedicaba al negocio de las autopistas)Cuando vas por la ruta o la autopista respetando todas las velocidades máximas y ves quecon muy poca batería. Y lo peor: sabés que no les va a pasar nada. En cambio si vos pasás la máxima, te llegan 18 fotomultasCuando te comprás el último modelo de cualquier producto y al día siguiente abrís el diario y ves queCuando en la caja del supermercado, ves que enY cuando le preguntás dónde estaba, te contesta: “no sé, le pedí al repositor, me trajo uno del depósito. Era el último”.Cuando a cierta edad sabés que si hacés determinado movimiento te vas a quedar duro, y vas y hacés el movimiento, yCuando confiaste en el verdulero que te dijoy llegaste a tu casa y estaban tan ácidas que te hicieron un agujero en la bolsaCuando creés que si dolarizan la moneda argentinaCuando, ni posesiva, ni que jamás te revisaría el celular, ni que no le molesta verte tomando un café con una compañera de trabajo… y vos le creésCuandoy que no tiene apuro para tener relaciones sexuales con vos… y vos le creésCuando atendés el teléfono, a pesar de ver que es un número privado, y te llaman del banco yy entonces le das bolilla y te das cuenta que es para venderte un seguro de no sé qué.Hace rato que estás atrás de un aparato. Pero estás esperando una oferta. Y la oferta no llega. Y no lo comprás porque decís: “ya va a venir la oferta, y después de todo, ¿cuánto puede aumentar?”Cuando estás en la sala de espera del médico, hace rato, y pasan los pacientes y ya te está por tocar… y, y tenés que seguir esperando…Cuando escuchás un podcasts esperando que tenga un remate sumamente gracioso, y