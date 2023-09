Boric admitió estar "preocupado" por el éxito del nuevo proceso constitucional

Gabriel Boric llamó a los partidos políticos al “mayor consenso posible”/ Foto: AFP

El, admitió este miércoles estar “preocupado del éxito” del segundo proceso constitucional y llamó a los partidos políticos al “mayor consenso posible” para entregar una carta magna para “todos los chilenos y no solo de un sector”.En una caminata desde el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, hacia la Cancillería, el mandatario se detuvo unos minutos a conversar con la prensa en la calle donde abordó el“Hemos trabajo por tener una nueva Constitución que tiene que reflejar los consensos que tenemos todos los chilenos y no solo un sector”, dijo Boric.El mandatario aseguró que le “interesa” que el proceso constituyente “esté bien” y advirtió: "Quienes quieran antagonistas en mí no los van a encontrar”.“Yo estoy preocupado del éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario”, agregó.Boric llamó a los partidos políticos al “mayor consenso posible” y aseguró que desde el Gobierno colaborarán con el proceso.“Espero que las voces que se están levantando, apuntando al mayor consenso posible, sean escuchadas y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso”, remarcó.El 13 de septiembre pasado, la, también afirmó estar “muy preocupada” por el éxito del nuevo proceso constituyente debido a “varios síntomas” y reconoció que no es “inevitable volver a fracasar”.Por su parte, el(derecha), dijo que un tercer proceso constituyente “sería una locura total” en caso de que el actual proceso fuese rechazado.“Un tercer plebiscito sería una locura total, está fuera de cualquier reflexión”, aseguró en entrevista con Radio Concierto, sobre una idea que igualmente ya fue descartada por el Gobierno.Este, que comenzó el pasado 7 de junio, se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de octubre de 2019 y un plebiscito que por 80% de los votos apoyó un cambio de la actual Constitución de la época del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).El anterior proyecto de carta magna, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los chilenos el 4 de septiembre de 2022.Ahora, en un segundo proceso, el Consejo Constitucional, conformado por 50 integrantes en su mayoría de derecha, deberá entregar el texto final, que será votado en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre y podría eliminar la Constitución actual.