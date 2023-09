Cómo será el debate público de los candidatos a jefe de gobierno porteño

Los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Unión por la Patria), Ramiro Marra (La Libertad Avanza) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda-Unidad) participarán este miércoles del debate público estipulado como obligatorio en el Código Electoral porteño previo a las elecciones de octubre, que será emitido por elEl debate de los cuatro candidatos que resultaron electos por sus fuerzas políticas en las elecciones primarias del 13 de agosto comenzará a las 20,más los cortes publicitarios y contará conque estarán moderados por unapropuestos por los canales América, Canal 9, Telefé, El Trece y TV Pública.Los ejes pautados para la jornada denominada "La Ciudad Debate" serán Autonomía, Sistema político, Justicia y Seguridad; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad; Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo, y Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico.La dinámica prevé unpor parte de los moderadores y, luego, una presentación de un minuto a cargo de los participantes, según informó el Instituto de Gestión Electoral porteño, organismo organizador del ciclo de debates en el distrito.Posteriormente, seguiránen los cuales los candidatos harán unasin interrupciones sobre cada eje en discusión y, que no deberá superar los 30 segundos, y la respuesta no exceder el minuto.El ciclo de debates, estipulado como obligatorio en el Código Electoral porteño, continuará el viernes 27 con la participación de los candidatos a legisladores Facundo Del Gaiso, de JXC; Matías Lammens, de UXP; Eugenio Casielles de LLA; y Celeste Fierro, del FIT-U.Y en la semana que va del 2 al 6 de octubre habrá debates entre los candidatos a las 15 juntas comunales, para lo cual se convocó a tres participantes en cada una de las cinco jornadas, con dos temáticas como ejes: Descentralización, competencias concurrentes y políticas especiales; y Obras y mantenimiento comunal, espacios verdes, participación y servicios a la comunidad.La totalidad de los debates se desarrollarán en el estudio de televisión situado en la calle Esparza 39, sin la presencia de público, y estarán producidos y transmitidos por el Canal de la Ciudad, al tiempo que contará con lenguaje de señas para la población con discapacidad auditiva.Los participantes tendrán prohibido llevar "objetos, documentos, gráficos, láminas o diarios" a fin de "mantener la fluidez y que ningún material interrumpa el foco principal y la comunicación directa entre los candidatos en igualdad de condiciones y la ciudadanía".Sólo estará permitido un soporte papel en cada atril, "respetando la regla que el mismo no podrá ser mostrado en cámara", por lo cual dispondrán de hojas en blanco y una lapicera.