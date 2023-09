Ignacio Pussetto: "Vamos a ir a buscar los tres puntos"

Foto: Julián Álvarez.

El delantero de Huracánavisó este miércoles que irán "a buscar los tres puntos" a la cancha de San Lorenzo en el clásico de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional., apuntó Pussetto en la rueda de prensa que brindó esta mañana en La Quemita.El delantero santafesino volvió al "Globo" en el último mercado de pases luego de una larga inactividad por una serie de lesiones que sufrió en Europa y se ilusiona con la victoria en el clásico porteño."Es una semana especial, sabemos lo que representa este partido y ya estamos trabajando en San Lorenzo que ya sabemos cómo juega y plantea los partidos", contó "Nacho".y de ahí generar y el juego de ellos es estar cerraditos y lastimar con los dos de afuera y con (Adam) Bareiro por adentro, aunque de local también tendrán la obligación", planteó el ex Watford, de Inglaterra, y Udinese, de Italia.Después de diez meses de inactividad por una operación en la rodilla izquierda, Pussetto retornó a Huracán desde Europa a los 27 años con la intención de relanzar su carrera.El entrenadorlo llevó de a poco pero en los últimos dos partidos ante Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez Sarsfield ya fue titular."No me esperaba jugar esta cantidad de minutos pero estoy entrenando muy bien para hacer lo mejor posible", destacó.Huracán intentará cortar una racha de 22 años sin ganar en el Nuevo Gasómetro y los hinchas lanzaron una convocatoria para despedir al plantel a la salida del hotel."Jugar sin nuestro público es un plus para ellos pero sabemos que contamos con el apoyo de nuestros hinchas y si vienen al hotel, será importantísimo", remarcó el jugador surgido de Atlético de Rafaela.El delantero disputará su tercer clásico y el segundo en el Pedro Bidegain.Su primera experiencia fue en 2016 con derrota 2-0 en el Bajo Flores y el otro ocurrió en 2018 con empate 1-1 en Parque Patricios.Huracán es uno de los punteros de la zona A con 12 unidades pero al mismo tiempo está pendiente de la pelea por la permanencia ya que a está a uno de la zona de descenso por tabla anual.El clásico contra San Lorenzo se disputará el sábado desde las 16.00 en el estadio Pedro Bidegain con arbitraje de Pablo Echavarría.