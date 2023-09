Massa: "Lo que viene es mejor, vamos a poner de pie a la Argentina"

Captura de video.

Captura de video.

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP),para que la oposición “no dé vuelta a la Argentina” en caso de triunfar en los comicios. "Lo que viene es mejor, vamos a poner de pie a la Argentina", aseguró.“Quiero pedirles a todos los trabajadores que nos ayuden porque de acá a 20 días tienen la tarea de ayudarnos a dar vuelta la historia, para que no den vuelta a la Argentina. Mucha fuerza. Vamos a dar vuelta la historia”, cerró Massa, casi sin voz, en un multitudinario acto que encabezó esta mañana organizado por los gremios patagónicos.Massa fue el único orador del evento conque colmaron el predio en la localidad neuquina de Plottier, del que participaron militantes del PJ, el Movimiento Evita y las fuerzas provinciales de Movimiento Popular Neuquino y Comunidad Neuquina.De allí, el candidato volará a la provincia de Buenos Aires, donde desde las 15 en el estadio Cambaceres de la localidad de Ensenada encabezará otro acto, junto al gobernador y candidato a la reelección Axel Kicillof.Emocionado, el candidato peronista destacó que fue “el mayor acto en Neuquén desde la recuperación de la democracia” y, por eso, pidió en reiteradas oportunidades que bajen las banderas para que la imagen televisiva muestre la magnitud del evento político.“Quiero que se muestre a todo el país porque son nuestros trabajadores los que salieron a defender el trabajo, las jubilaciones, la obra pública, el federalismo, y”, señaló Massa.En referencia a las propuestas en el orden laboral que impulsan los candidatos opositores, Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), el aspirante de UxP señaló: “Quiero agradecerles a nuestros trabajadores que escuchan la idea de algunos candidatos de querer eliminarles la indemnización por despidos, la vacaciones pagas y la reforma de convenios”.En ese sentido, Massa destacó que “es posible el desarrollo con buenos salarios y buenos convenios colectivos"."Quiero decirles a los trabajadores:”, aseveró.También cuestionó la gestión de Mauricio Macri que prometió en la campaña en 2015 que los trabajadores no iban a pagar más el impuesto a las Ganancias: "Ya vivieron una estafa, ya hubo uno que les dijo que no iban a pagar y terminaron pagando el doble. nosotros desde este mes tenemos a nuestros trabajadores afuera de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que estará eliminado”, sostuvo el ministro de Economía.“Mañana es un día histórico porque en mi Gobierno ningún trabajador va a pagar Ganancias porque mañana (por el jueves) el Congreso va a eliminar definitivamente la cuarta categoría ”, expresó Massa.Acompañado por los principales líderes sindicales de la región, Massa planteó que, cuando en una misma mesa se sientan "los empresarios, el Estado y los trabajadores", entonces existe "la oportunidad de crecer"."El diálogo permite crecimiento y ese país es posible porque Neuquén es el claro ejemplo”, aseveró.“Se puede construir desde la base de unidad nacional.”, sostuvo.En ese punto, afirmó: “Acá, en este acto de Neuquén, están los peronistas, los independientes del mundo del trabajo, sindicalistas, trabajadores, intendentes de todos los colores, de Comunidad Neuquina, del MPN, todos juntos porque primero está la Patria, primero está la Argentina y por eso vamos a defenderlo al proyecto de país de desarrollo”.En su cierre efusivo, Massa sostuvo que “lo peor ya pasó" y que "lo que viene es mejor"., concluyó.