De qué trata la iniciativa

La cifras de las adicciones

Las autoridades de Glasgow dieron luz verde a la primera sala oficial del Reino Unido para el consumo supervisado de drogas ilegales, como heroína y cocaína, una iniciativa piloto respaldada por el Gobierno escocés que busca combatir la crisis de muertes por consumo de drogas que azota al país.Ubicada en el extremo este de Glasgow, específicamente en Hunter Street,La Junta Conjunta de Integración de Glasgow tomó la decisión de ratificar esos planes en una reunión virtual este miércoles.en el centro de Glasgow regularmente.Se trata del consumo supervisado quedentro de estas instalaciones., dijo a la BBC que el proyecto "reducirá daños relacionados con drogas" y ofrecerá "oportunidades de tratamiento, atención y recuperación".Por su parte,señaló que "no sería de interés público" proceder legalmente en estos casos.Junto a la sala,, al compartir su historia con la emisora pública, describiendo cómo las drogas le sirvieron para bloquear traumas del pasado y cómo perdió a seres queridos debido a las adicciones.Sin embargo,mientras Susanne Millar, directora de la Asociación de Atención Social y de Salud de Glasgow, prometió soluciones rápidas a cualquier inconveniente.La crisis de muertes por drogas en Escocia alcanzó cifras alarmantes,El planAnnemarie Ward, de la ONG Faces and Voices of Recovery UK, criticó al Partido Nacional Escocés (SNP) por intentar despenalizar la posesión de drogas, y sugirió que la atención debe centrarse no solo en la reducción de daños sino también en el tratamiento y reintegración de los usuarios.