El Consejo del Salario se reúne para fijar nuevo mínimo, vital y móvil

Desde la última reunión de julio, fue aumentado a 105.500 pesos ese mes, a 112.500 en agosto y a 118.000 en septiembre. Foto: Alfredo Luna.

La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, aseguró este miércoles que el objetivo de la reunión del Consejo de Salario que se desarrollará esta tarde a partir de las 14 de manera virtual esAsí lo expresó en declaraciones formuladas a las radios AM 530 y FM La Patriada al referirse a la convocatoria de la tarde de este miércoles, de la queDe acuerdo con lo previsto, el organismo tripartito que encabeza la ministra se reunirá de forma virtual a partir de las 14, luego de lo cual“Vamos a trabajar con ese horizonte de actualización y de mejora del salario, recordando siempre que es algo que sobre todo impacta sobre los ingresos complementarios de los sectores de la economía popular”, dijo esta mañana la ministra Olmos."El objetivo es avanzar en la adecuación del salario e introducir un cambio importante en el seguro de desempleo. Entendemos que ha quedado desfasado, lo cual desestimula la formalización. Lo que hoy llamamos planes sociales generan una ventaja superior al seguro de desempleo; pensamos que hay que adecuarlo", explicó.Por su parte,(de los Trabajadores y Autónoma) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) plantearán la necesidad de un aumento de al menos un 44% sobre los valores vigentes, según informaron los voceros del sector.Las dos centrales sindicales y los movimientos sociales mantuvieron este martes un encuentro en la sede de la CTA que conduce el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky y allí acordaron la posición que llevarán hoy al Consejo del Salario.En el encuentro participaron los secretarios generales de las tres organizaciones: el docente Yasky (CTA), el estatal Hugo Godoy (CTAA) y Esteban Castro, de la UTEP."El mínimo salarial legal debe tener en este último período del año un fuerte incremento para permitir la recuperación en términos reales de la pérdida de poder adquisitivo por el proceso inflacionario impulsado por los grandes formadores de precios", señalaron.Un documento de la CTAA, que conducen Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, aseguró que el sector se comprometió a impulsar "una política salarial común e integral que contemple las necesidades y demandas de los trabajadores en relación de dependencia formal, bajo convenios, en cooperativas o en situación de informalidad".En esa ocasión, por 30 votos a favor, 1 en contra (de la CTA Autónoma) y 1 abstención (de la CTA) el salario mínimo, vital y móvilOlmos tiene la potestad de laudar para el caso de que los 16 representantes gremiales y otros tantos empresarios no alcancen un acuerdo, lo que no ocurrió hasta ahora.En tanto, desde este mediodía, lahacia la sede de la cartera laboral -en la avenida Leandro N. Alem 650- para reclamar un aumento del salario mínimo, al considerar que se encuentra "debajo del nivel de indigencia" y que su incremento "es una responsabilidad directa del Gobierno"."El deterioro de los salarios es responsabilidad directa del Gobierno. El salario mínimo debería ser igual a la canasta básica que mide la pobreza. Hoy, ese haber está por debajo del nivel de indigencia", señaló Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur a través de un comunicado.