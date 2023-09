Dirigentes de Unión por la Patria coinciden en el llamado a la unidad nacional

Galmarini: "Hay gobernadores de espacios opositores que creen en la conformación de un gobierno de unidad nacional".

Larroque: "Massa está protagonizando un campañón" El ministro bonaernse para el Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, consideró que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "está protagonizando un campañón", destacó que se puso "la campaña al hombro" y mostró una "capacidad de iniciativa muy amplia".



"Yo creo que un peor escenario para desarrollar una campaña era difícil imaginarlo; cuando a Massa le tocó ingresar al Ministerio de Economía era un momento complejo", afirmó este miércoles Larroque en diálogo con El Destape Radio.



"Ha recuperado centralidad, y ayer mismo que era el ultimo día para hacer anuncios en materia de gestión, dio una gran noticia que tiene que ver con la posibilidad de refuerzo de ingresos, que era algo que se venía diseñando y hablando, pero había que encontrar las condiciones para ejecutarlo", dijo sobre el pago de dos bonos de .000, uno en octubre y otro en noviembre, destinado a trabajadores informales que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado.



"Al peronismo se le pueden perdonar muchas cosas, menos la falta de ejecutividad y creo que esta capacidad de Sergio de tomar control pleno a partir de la candidatura terminó resolviendo el condicionamiento con respecto al FMI, al menos en este tramo, le ha permitido mostrarse en toda su capacidad, su creatividad y su audacia", comentó.



El ministro bonaerense citó que, por ejemplo, en el caso de Ganancias, fue un tema que surgió "en el marco de una intervención pública de el, hubo rebotes por parte de la oposición que ha tenido que retroceder en chancletas y ha pagado un costo político importante, y esas son aptitudes notorias que el candidato tiene y que nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo".



Por eso, mencionó que "cuando miramos la historia política argentina contemporánea, siempre los momentos difíciles tienen que ver con explicarle al pueblo que es lo que está pasando, y también generar iniciativas. Sergio puso blanco sobre negro y desde ahí pudimos construir una historia nueva".



En relación a las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del pasado sábado, Larroque dijo: "No podemos andar esquivando el diagnóstico claro, para después tomar decisiones que corresponden hay que asumir que todo lo que está pasando es porque Argentina esta en un proceso complejo de una crisis que ya lleva 8 años iniciada por el macrismo y cuando llegamos en 2019 al gobierno con la expectativa de poder resolverlo, pero en le medio, la pandemia, la sequía, la guerra y en el medio también otros errores".



"A partir de estas iniciativas que viene tomando Sergio Massa mostramos cual será la perspectiva del futuro gobierno de Unión por la Patria que tiene que ver con que el Estado estará protegiendo y tratando de estar a la altura de esa expectativa que se generó y que por distintos condicionantes no pudimos resolver", señaló.



Por otro lado, se refirió a las críticas que efectuó el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el Papa Francisco: "Me provoca mucho dolor, no termino de entender cuál es el objetivo de agraviar una figura como Francisco que es un orgullo para nuestro país, no solo por haber llegado a ser Papa, que es un lugar muy importante, sino por la calidad que tiene su papado, sus expresiones y su compromiso".



Dirogentes del oficialismo coincidieron en la nacesidad de llamar a un Gobierno de unidad nacional y destacaron que el ministro de Economía, Sergio Massa, es la persona indicada para encabezar una etapa política que incluya a diversos sectores.En ese sentido, la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, definió al candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), como "un tipo de consenso" y sostuvo que, por ese motivo, hay gobernadores de espacios opositores que creen en la conformación de "un gobierno de unidad nacional" tal como lo propone."Cuando Sergio llama a un gobierno de unidad nacional, logra que los opositores le crean. Por eso estaban sentados Gerardo Morales y Gustavo Valdés el otro día en Jujuy. Era impensado que dos dirigentes de una oposición tan férrea como ellos se sentaran no solo con Sergio sino con otros gobernadores peronistas", destacó Galmarini en declaraciones formuladas este miércoles a la radio online FutuRöck.La funcionaria aseguró que esos mandatarios "creyeron en Sergio" y añadió que "muchos de los dirigentes con los cuales el ministro "se lleva bien" y van a optar por él en detrimento del postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, "que viene con la motosierra o Sergio que es un tipo de consenso"."Le criticaron a Sergio (Massa) durante muchos años que hablaba con todos, si era ventajita o panqueque, pero en realidad es un hombre de la democracia. Sergio no trae las peleas del pasado argentino ni esa carga emotiva o la construcción de una personalidad basada en matar o morir", subrayó.Al ser consultada por las versiones periodísticas que aseguran que Massa ya ha elegido su eventual ministro de Economía, Galmarini sostuvo que "no importa el nombre porque va a tener un gran equipo y va a estar muy cerca de la gestión" si gana las elecciones."No sé quién va a ser el ministro de Economía; hay un equipo económico muy importante, con gente como (Carlos) Castagneto, (Guillermo) Michel , (Gabriel) Rubinstein, Lisandro Cleri o Flavia Royon", puntualizó.En respuesta a quienes critican las medidas anunciadas por Massa y sostienen que se trata de la puesta en marcha de un "plan platita", Galmarini sostuvo que "les importa menos cómo la está pasando la gente que ganar un voto"."Salimos al rescate de aquellos que quedaban afuera de la línea de dignidad. Estamos convencidos que todavía hay mucha gente afuera y que hay que seguir tomando medidas. La veda no permite hacer anuncios, pero vamos a seguir trabajando", aseguró.Sobre el escenario electoral, la dirigente sostuvo que "es una elección muy difícil", pero remarcó que Massa "es el tipo que necesita la Argentina" para afrontar los tiempos que se vienen."No podemos probar con quienes gobernaron. Muchos se hacen los gallitos, más que nada las gallitas. Amenazan, pero si ya estuvieron cuatro años (en relación al Gobierno de Mauricio Macri). ¿Por qué no lo hicieron?", expresó en referencia a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.El secretario de Economía Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, llamó a "convocar a un espacio de unidad nacional" que sea liderado por el ministro de economía y candidato presidencial de Unión por a Patria (UxP), Sergio Massa, al considerar que "es necesario ampliar" la coalición para "salir de las garras del Fondo Monetario Internacional (FMI)"."Hay que convocar a un espacio de unidad nacional que tiene que conducir Sergio Massa. Es lo que viene planteando para después de las elecciones. Hay que convocar a radicales y a gobernadores de fuerzas de centro que han ganado en los comicios que se celebraron en muchas provincias", señaló Pérsico en declaraciones formuladas esta mañana a FM La Patriada.Pérsico se mostró así en sintonía con las declaraciones que Massa formuló al referirse a la convocatoria a otros sectores en caso de acceder a la Presidencia, con el propósito de "enfrentar los desafíos que tiene por delante la Argentina"."Esta pelea contra el FMI no alcanza si la damos sólo desde el espacio de UxP; necesitamos ampliar mucho más el espacio político para dar la batalla que hay que dar para salir de las garras del Fondo. Tenemos que sumar a todos los gobernadores, todo el peronismo, la CGT y los movimientos sociales. Sería como generar una bocanada de aire fresco con un movimiento nacional que se empezó a movilizar", remarcó el funcionario.Por otra parte, Pérsico resaltó las medidas tomadas por Massa "para ciudadanos que no reciben ningún tipo de ingreso, como también aumentar el bono a los compañeros que reciben el seguro de desempleo"."Son dos medidas que complementan las compensaciones que el Estado viene realizando por el tema de la devaluación que nos obligó el FMI a desarrollar. El programa del FMI es igual a grandes inflaciones", sostuvo.