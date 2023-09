Reducción de la jornada laboral: para Olmos, "la UIA intenta justificar la esclavitud"

La ministra de Trabajo, Raquel

La ministra de Trabajo plantea la iniciativa de disminuir la carga horaria para los trabajadores. Foto: Prensa

La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, cuestionó este miércoles la posición de la Unión Industrial Argentina (UIA) ante el debate de reducir la jornada laboral y dijo"Ayer llevamos un análisis que dice que desde 1960 a la fecha la productividad creció un 52% en la Argentina. Ha habido un esfuerzo laboral que permitió incremento de productividad y que permite proveer otra distribución del tiempo entre trabajo y la vida personal",en declaraciones a AM 750, luego de haber expuesto el pasado argumentos a favor de la iniciativa en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.De esta forma, en la entrevista,"Es como justificar la esclavitud diciendo que el ser humano se realiza trabajando; sí, trabajando pero en condiciones adecuadas, con los límites adecuados", respondió Olmos.Para la ministra,Olmos consideró "oportuno" que se comience a debatir la reducción de la jornada laboral en la Cámara de Diputados y"Es muy oportuno discutir el tema de la jornada laboral. Atraviesa todo el mundo.. Me parece que es una oportunidad para debatirlo e ir previendo un marco legal que fije un horizonte de reducción y lo haga escalonadamente y dándole mucha competencia a los convenios colectivos para adecuarlo a cada actividad", dijo la ministra.Además, señaló que, mientras el mundo debate el tema,(OIT) y que "es producto de una ley del año 29 que va a cumplir 100 años"."No se puede alcanzar de un día para otro, pero sí se puede ir planteando un cronograma, un mecanismo que nos vaya acercando a esa meta", indicó Olmos.En este sentido,