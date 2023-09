La derecha española perdió la primera votación en el Parlamento

🛑 El líder del derechista Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, no podrá formar Gobierno luego de perder hoy la votación para su investidura en el Parlamento por 172 votos a favor y 178 en contra, tal como se preveíapic.twitter.com/PgN2m6G4fc — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 27, 2023

El líder del derechista Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, no podrá formar Gobierno luego de perder este miércoles la votación para su investidura en el Parlamento por 172 votos a favor y 178 en contra, tal como se preveía.En la segunda y última jornada del debate de investidura, Feijóo no logró alcanzar la cifra de 176 apoyos y en consecuencia quedó al borde de fracasar en su intento de formar Gobierno a la espera de que pasado mañana se haga otra votación, que no tendría motivos para arrojar cifras distintas a las de este miércoles.