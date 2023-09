Acuerdo salarial y regulación en el uso de IA, las claves del acuerdo en Hollywood

El Sindicato de Guionistas decidió levantar la huelga que mantuvo paralizado a Hollywood durante 148 días / Foto: Archivo.

La huelga El Sindicato de Guionistas había comenzado una huelga el pasado 2 de mayo exigiendo a los estudios mejores condiciones de trabajo y se adelantó a otro gran foco de conflicto como es la huelga de actores y actrices de Hollywood desde el 14 de julio.



Como consecuencia de la paralización de ambas actividades, numerosos proyectos en distintas etapas de desarrollo debieron posponerse y, en algunos casos, hasta cancelarse, además de afectar la tradicional temporada de premios de la industria.



A partir del acuerdo las compañías no podrán exigirle a un escritor que utilice IA / Foto: Archivo.

Acuerdo por tres años

Tras llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión en torno a las compensaciones salariales y a la regulación en el uso de la Inteligencia Artificial,El contrato de 94 páginas suscripto incluye ganancias en compensación, un nuevo requisito para niveles mínimos de personal en las salas de guionistas de televisión y mejoras en las condiciones de pago, según informa el sitio especializado Variety.En cuanto a la protección respecto al uso de Inteligencia Artificial (IA), se determinó que este mecanismoy, todo lo generado por ella, no será considerado material fuente.Por su parte, un escritor podrá utilizarla a la hora de redactar en caso que la empresa dé su consentimiento, quien a su vez explicitará las políticas de aplicación; sin embargo, esto no será recíproco, por lo que la compañía no podrá exigirle a un escritor que utilice IA.Otro punto al respecto, determina quepara que trabaje sobre él.Aunque el acuerdo aún debe ser sometido a una votación de ratificación en reuniones del sindicato que se realizarán la semana próxima en sus filiales de ambas costas, los escritores podrán volver a trabajar desde este miércoles.La decisión de poner fin al paro llegó dos días después de que los estudios de Hollywood y los escritores confeccionaranEn tanto, los actores mantienen el paro que ya lleva 75 días mientras esperan retomar la mesa de negociaciones con los estudios.