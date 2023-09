Massa encabeza junto a Kicillof un acto de Unión por la Patria en Ensenada

Serán los principales oradores de un acto que organiza la coalición oficialista en Ensenada. Foto: prensa.

El ministro de Economía y postulante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, serán losen la localidad bonaerense de Ensenada, donde participarán intendentes, sindicatos y organizaciones sociales.La cita será la tarde de este miércoles, ubicada en el cruce de las calles Rivadavia y Quintana de esa localidad bonaerense cercana a la ciudad de, y la convocatoria se realizará, según informaron fuentes ligadas a la organización de este acto.Con este acto se intensifican las actividades de campaña de Massa, que el domingo estuvo en Salta junto a los gobernadores del Norte Grande, el lunes inauguró un hospital de PAMI en Escobar; y ayer encabezó un acto en Dock Sud -donde participó de la apertura del Sistema Riachuelo- y luego se trasladó a Neuquén, provincia en la cual cumplió una serie de actividades que culminarán hoy por la mañana.En la localidad de Plottier, el postulante de UxP tiene previsto encabezar la mañana de este miércoels un acto de campaña junto a dirigentes y referentes locales del peronismo neuquino, y luego se trasladará a Ensenada., advirtió este martes que, al mostrarse con el presidente Alberto Fernández en una jornada en la que también anunció medidas de alivio para trabajadores informales y estrechó vínculos con aliados patagónicos como el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Neuquén, Omar Gutiérrez."Les guste o no, esta obra la empezó un Gobierno peronista, lo terminó otro Gobierno peronista, y las cloacas y el agua que faltan también las va a hacer un Gobierno peronista", dijo Massa al participar del acto de inauguración de una planta de tratamientos de residuos cloacales en Dock Sud, donde volvió a mostrarse con el Presidente, quien pidió "acompañar" al candidato y dijo que "sueña" con entregarle la banda el 10 de diciembre.de agosto para inaugurar una obra que evitará, por primera vez en la historia, la contaminación por líquidos cloacales de la cuenca del Riachuelo, lo que garantizará la depuración de sus efluentes.El Presidente dedicó gran parte de su discurso a elogiar al ministro y candidato, al recordar que "lo vio llegar en un momento difícil a hacerse cargo de la economía" del país.Luego, el ministro de Economía anunció, junto a la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, el pago de dos bonos de $47.000, uno en octubre y otro en noviembre , para trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.Se trata de un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación impuesta por el FMI.El final de la jornada encontró a Massa de recorrida por Neuquén , donde visitó la obra del oleoducto norte del yacimiento de Vaca Muerta, el mandatario electo de Río Negro, quien ya gobernó dos veces la provincia y recientemente explicitó su apoyo al candidato oficialista para las elecciones presidenciales del 23 de octubre.en caso de llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre: en la misma línea se inscribe el acto que compartió el fin de semana último con gobernadores radicales y justicialistas del Norte Grande.La sucesión de actividades del candidato y titular del Palacio de Hacienda está enmarcada en la campaña electoral, cuando falta menos de un mes para los comicios generales, y se justifica por la próxima entrada en vigencia de la restricción para la publicidad de actos de Gobierno que puedan promover la captación del voto, prevista para el mismo miércoles., y sin abandonar la agenda propia de la gestión, Massa también se abocará a los últimos detalles para su participación en el primer debate presidencial , que tendrá lugar el domingo 1º de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).Se trata del debate oficial y obligatorio -por ley- para las elecciones presidenciales, que se repetirá a la semana siguiente en la Facultad de Derecho de la UBA (domingo 8 de octubre) bajo la organización de la Cámara Nacional Electoral (CNE).