Fernández: "El Estado tiene que estar cerca de la mujer que es víctima de violencia"

El presidente Alberto Fernández manifestó que "el Estado tiene que estar cerca de la mujer que es víctima de un acto violento", en la inauguración de un Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón, en la localidad bonaerense de Castelar."El Estado tiene que estar cerca de la mujer que es víctima de un acto violento y este es el primer lugar donde puede recurrir a plantear su problema, aquí va a encontrar la protección que ella y sus hijos necesitan", remarcó el mandatario luego de recorrer el espacio junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y al intendente local, Lucas Ghi, según se indicó en un comunicado.Además, el jefe de Estado confió que aspira a que ese tipo de medida "y exhortó a "terminar con la violencia de género".También ponderó el "En sintonía,destacó la relevancia de "los presupuestos para pensar políticas públicas que permitan achicar no solamente la brecha de desigualdad, sino también poder acompañar y poder asesorar, que es lo que va a funcionar en estos espacios"."Vamos a seguir por este camino y todavía nos faltan muchos más centros: ya hemos inaugurado 4 y son 30 en total en el resto del país", agregó la ministra.destacó "el compromiso del Presidente en la materia, que desde el primer día usó las bases para que el Estado no mire para otro lado, no naturalice la violencia y no le resulte indiferente a un fenómeno que nos afecta tanto".La obra, que se ejecutó en 12 meses y generó 25 empleos directos, requirió una inversión de 291 millones de pesos que fue financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se informó.El Centro está integrado por un equipo profesional interdisciplinario que llevará adelante actividades de prevención, asistencia, protección integral y promoción de la igualdad de género dirigidas a mujeres y LGBTI+.Tendrá, también, movilidad para situaciones de emergencia y para instancias programadas que requieran trasladarse hacia los distintos municipios.Los Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad son una política ejecutada de manera conjunta por los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de Obras Públicas.También estuvieron presentes en la inauguración la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el titular de ACUMAR, Martín Sabbatella; la secretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, Cinthia Frías, y el secretario de Planificación Estratégica de Morón, Pablo Itzcovich.