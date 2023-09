Descubrieron una placa por la declaración del Museo ESMA como Patrimonio Mundial de la Unesco

Descubrieron una placa por la declaración del Museo ESMA como Patrimonio Mundial VER VIDEO

Estela Carlotto dijo que "la lucha no tiene edad, se lleva en el alma" La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, de casi 93 años, expresó que "la lucha no tiene edad" porque "se lleva en el alma" y afirmó que el tiempo que le quede por delante lo destinará a "seguir encontrando los nietos que faltan por la memoria, verdad y justicia".



También aseveró que "no perderá ni un minuto" con la candidata a vicepresidenta libertaria Victoria Villarruel, quien reivindica a la dictadura militar.



"Yo voy a cumplir 93 años pero voy a seguir luchando porque la lucha no tiene edad, se lleva en el alma", dijo Carlotto a la prensa tras el acto realizado esta tarde en el Museo Sitio de Memoria Esma, donde se descubrió una placa por la declaración de ese espacio como Patrimonio Mundial de la Unesco.



Para Carlotto -quien cumplirá años el 22 de octubre, el día de las elecciones- este reconocimiento internacional es "una inyección de ánimo, un aliciente" que le provoca un "profundo agradecimiento" hacia "todos los argentinos que han permitido que esto no se olvide" y que, con el tiempo, "la justicia va llegando".



"Es un aliciente para nosotros y un reconocimiento que ha llamado la atención en el mundo entero. Yo he viajado mucho por eso, puedo decir por todo el mundo, pero también por nuestros países latinoamericanos, donde han pasado por idénticas situaciones", expresó Carlotto.



La titular de Abuelas agradeció al pueblo argentino, pero sobre todo a "la buena población, la que se enteró, supo, ayudó y salvó gente, porque nuestro país es de gente buena".



Consultada por los dichos agraviantes contra su persona y el colectivo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo emitidos por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, Carlotto insistió en que "no perderá ni un minuto por ella".



"Yo voy a perder los pocos o los muchos minutos que me queden para seguir encontrando los nietos que faltan y también para hacer memoria, verdad y justicia", respondió con firmeza.



Carlotto puso especial énfasis en los jóvenes y en la labor del periodismo ante la proximidad de las elecciones del 22 de octubre que, consideró, pueden "significar mucho para la continuidad de las políticas en materia de derechos humanos".



"Le diría a los jóvenes que si las leyes les permiten votar, tienen la obligación de saber a quién. Que piensen bien, antes, qué dice cada uno de los integrantes de las fórmulas presidenciales y, después, que emitan su voto", aconsejó Carlotto al sector más juvenil del electorado.



Consideró que es necesario "enseñarles que la vida es linda, que hay que aprovecharla y vivirla" pero "siempre con el corazón limpio" porque "la maldad solo sirve para hacer maldad".



En cuanto a la tarea de los medios de comunicación y los periodistas, Carlotto evaluó que "sería bueno poder hablar de estos temas con todo el periodismo" si bien "algunos están muy restringidos".



"La televisión, ¿cuántos espacios tiene para hablar de estos temas a fondo? Muy pocos. Pero nuestra institución siempre valora a los buenos periodistas, a aquellos que están donde hay que estar y los que arremeten cuando alguien miente", completó.

Ministros, funcionarios y referentes de organismos de derechos humanos celebraron este martescon un acto en el que descubrieron una placa con esta distinción y coincidieron en que este reconocimiento internacional es un "antes y un después" para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia."Es un día muy especial, se mezcla la alegría con la tristeza, porque a los ausentes -aunque no están ausentes en nuestro corazón- no los podemos ver envejecer, y los que están,ganas e ingenio para que esto no se olvide y se siga pidiendo memoria, verdad y justicia", expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, una de las oradoras del acto.Durante el encuentro,para celebrar la distinción otorgada el martes pasado por el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Carlotto afirmó que se trata de "un premio para los argentinos" que reconoce el "nunca haber dejado de luchar".. Al envejecer lloramos de noche a los que extrañamos y abrazamos y sonreímos de día a los que están presentes, como todos ustedes hoy en esta casa", expresó emocionada Carlotto.el ministro de Justicia, Martín Soria; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; la directora del Museo Esma, Mayki Gorosito; la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; la Abuela de Plaza de Mayo, Buscarita Roa; familiares de víctimas, sobrevivientes y nietos restituidos, entre ellos, Victoria Donda, Manuel Goncalves Granada, Guillermo Pérez Roisinblit y Guillermo Amarilla Molfino.es nunca más. A quienes reivindican la dictadura les decimos que vamos a seguir resistiendo, nosotras las locas, que a pesar de los bastones y sillas de rueda seguimos de pie", aseguró Almeida.En diálogo con esta agencia, la histórica Madre de Plaza de Mayo contó que se enteró de la noticia el martes pasado cuando estaba en su casa y empezó a sonar el teléfono:Para el ministro de Justicia,es "un momento muy esperado de enorme alegría" y sobre todo, lo definió como "un logro colectivo" de un gran trabajo en equipo y del ejemplo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo cuya lucha "es una bandera que han llevado adelante los organismos de DDHH".que estamos cumpliendo ni de alguien que hizo de este lugar una resignificación que fue mucho más allá de bajar los cuadros (de los dictadores Videla y Mignone) en 2004, sino que lo instauró como símbolo de Memoria, Verdad y Justicia, Néstor Kirchner", recordó Soria.El ministro de Cultura sostuvo quede los genocidas y de los luchadores" e instó a "no olvidarlo" porque "la memoria es colectiva"."Recuerdo a ese grupo de madres fundadoras que juntas fueron secuestradas, traídas a este lugar, torturadas para ser arrojadas luego a las aguas en uno de los vuelos de la muerte. Pero también juntas fue que esos ríos y mares las sacaron a la costa y, como lo hicieron en vida,rememoró Bauer, quien aseguró que se seguirá "construyendo el futuro con la memoria de nuestros compañeros y de las Madres y Abuelas".Se descubrió la placa que señaliza al Museo como Patrimonio Mundial - que será colocada en la pared de ingreso del museo sitio- ylos cientos de presentes que colmaban el Salón Dorado respondieron "presentes, ahora y siempre"."Quiero agradecer que este reconocimiento haya llegado a este lugar, sobre todo,a los que extrañamos, a los que nos sacaron la posibilidad de abrazar y besar, decirles que estamos orgullosos y que vamos a seguir reivindicando su memoria", dijo el secretario de Derechos Humanos, otro de los oradores del encuentro.Pietragalla enfatizó que se trata de un reconocimiento histórico, no sólo contra elsino como un "símbolo que representa a cada uno de los espacios que se utilizaron para secuestrar, torturar y asesinar personas durante los golpes de estado" en Argentina y otros países de Latinoamérica."Quienes se levantancon ganas de que este país tenga un retroceso muy grande, sabemos que eso no va a suceder, porque ahora es la comunidad internacional la que está diciendo que en Argentina y en la región hubo genocidios contra la oposición política de quienes se oponían a un modelo económico. Esto es claramente un antes y un después", argumentó el funcionario.La directora del Museo ESMA expresó que se trata del resultado de unun día de "mucha emoción y respeto" para las más de cinco mil víctimas que pasaron por la exEsma, sus familias y sobrevivientes."La emoción es muy grande porque uno recuerda a todos los que pasaron por aquí y no están porque fueron asesinados y también por todos los que nos acompañan día a día,y el enorme equipo de trabajo que permitió que esto fuera posible", dijo Gorosito a Télam.Durante un tramo de su discurso, Liliana Pellegrino, sobreviviente de la ESMA, hizo un pedido especial a toda la comunidad:que siendo tan jóvenes creyeron en un país mejor, sin ningún tipo de interés personal. Esa generación dio todo, no se olviden de esos rostros".El Museo Sitio de Memoria ESMA se ubicamás emblemáticos del terrorismo de Estado.como una herramienta fundamental de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y que desde entonces ha sido visitado por más de 400 mil personas.