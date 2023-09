Sale a escena la "Epifanía" de "Piojo" Zappia

Zappia estrena en el Caff su segundo álbum solista “Epifanía” / Foto: Lara Sartor.

La cantante Patricia “Piojo” Zappiaen la sala porteña del Caff su reciente segundoque debe su nombre a lo que la vocalista observa como ““La música se manifestó, emergió de las sombras y nos iluminó un poquito para poder hacer este disco”, revela Zappia durante una entrevista con Télam donde visita un proceso atravesado por la pandemia y también por situaciones personales delicadas.La intérprete que participó en, luego sede candombe Medio Mundo y fuedel grupo de música afroperuana Adu, además compartió escenarios con Hugo y Osvaldo Fattoruso, Daniel Maza, María Volonté, Horacio Fontova, Julia Zenko y Bernardo Baraj, entre más.En su batea personal se cuenta el disco "Ojalá” y el proyecto “Raíz canción” que la unió con el contrabajista, cantante y compositor Pablo Tozzi y que llegó a girar por Europa.Ahora y al frente de un nutrido y contundenteLeandro “Pitu” Marquesano en piano, teclado y dirección, Daniel Maza en bajo, Fabián “Sapo” Miodownik en batería, Diego Gazzaniga y Mariano Gómez en percusión y Manuel Sosa en guitarra. Registró el eclecticismo de “Epifanía”.A ese conjunto base añadieron lasde Viviana Scarlassa, Agostina Bruno, Mateo Correa y Amanda Kerber para configurar un singular recorrido en torno a un repertorio que incluye “Epifanía”, “Memoria de mí”, “El último bolero”, “Se lo lleva el viento”, “Poema”, “Hasta que aclare el cielo”, “La Negra Atilia” y “Penas Luz”.Con esa buena y numerosa compañía (con la salvedad que Mariano Rizzo se encargará de la percusión en vivo), la “Piojo” resalta que “somos un montón y esa es otra particularidad hermosa del disco porque reunió a gente muy admirada y a su vez muy querida en mi vida personal, entonces hay un combo fuerte”.Con esa abigarrada compañía, “Epifanía” tendrá su presentación en directo elen la sala sita en Sánchez de Bustamante 772, primera parada de una serie que en diciembre llegará a Córdoba (el 1) y a Resistencia, Chaco (el 15).Yo siento que las canciones fueron como antídotos a lo que pasaba con la pandemia y con cosas de salud que nos sucedieron tanto a “Pitu” como a mí. Pero de verdad y básicamente la variedad que aparece no fue tan elaborada de decir “vamos a ir para acá y después vamos a ir para allá” sino que fue pasando a medida que elegí las canciones y las fuimos trabajando ya que los ritmos, son bastante variados pero, sin embargo, no son estilísticamente puros, son canciones con pinceladas de esos estilos atravesadas por nuestra manera de abordarlos y de asimilarlos.- Es que de un modo u otro, este disco tiene todo que ver con el amor. Tanto los autores de las obras, como los músicos que participaron son parte de un universo amoroso sideral y a eso se agregan las circunstancias personales que terminaron de darle sentido a llamarlo de ese modo. Además yo no tengo el ejercicio de quien está acostumbrado a componer pero la melodía de esa canción me apareció de una manera poderosa viajando en el colectivo 26 y saqué el celular y la grabé tarareándola bajito, con Marquesano la redondeamos y después le pedimos a Melisa Lamione que hiciera la letra.-No lo había notado previamente, pero a lo mejor tenga que ver con esa idea de que lo que se hace en un disco queda para siempre y eso me parece revelador, maravilloso y esperanzador.