Uno de los sucesos de la temporada off invita a reírse de la lengua y sus cambios

Diego Carreño, coautor de la dramaturgia e intérprete.

Una obra que reflexiona sobre el habla cotidiana.

La escenografía es despojada y minimalista.

Gabriel Wolf, coautor del texto y director de la obra.

Dónde y cuándo verla "La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus" se presenta los viernes a las 22 en El camarín de las musas (Mario Bravo 960, de la Ciudad de Buenos Aires).



Tiene dramaturgia de Diego Carreño y Gabriel Wolf y es interpretada por Diego Carreño, con dirección de Wolf.



El diseño de arte, escenografía y vestuario es de Analía Cristina Morales; la escenografía, de Marcos Aquistapace; el vestuario, de Mariana Paz, la iluminación de Leandra Rodriguez y la música de Pablo Bronzini.





Se hace eco de frases de publicidades actuales, pero también de los términos que designan a los recursos literarios. Congrega a vecinos de Palermo que suelen asistir a las obras del Camarín de las Musas y a contingentes de lingüistas y traductores. Todos se ríen al unísono.es la obra que, quien también la protagoniza. Cuenta la historia de un lingüista que lleva 24 años escribiendo una tesis sobre el lenguaje pero propone al público un recorrido que va desde un homenaje a Les Luthier a un repertorio de términos gestados al calor del siglo XXI, como “fingir demencia” o “procrastinar”.La historia se desarrolla en un escenario decorado con los ayudamemoria que el protagonista y único personaje creó para sí que son carteles con los nombres de los recursos literarios. Algunos reales como “paradoja”, “metáfora”, “paranomasia” y otros inventados y por eso mismo desopilantes como “cancionismo”.Sin embargo, aunque incorpora un repertorio de recursos literarios y se basa en un concepto que el escritor William Burroughs enunció en 1966: “El lenguaje es un virus”,“Reúne pensamientos que posteé en Facebook durante muchos años- explica Gabriel Wolf- me proponían reunirlos y logré hacerlo con la ayuda de Florencia Aroldi. Después, junto a Diego lo convertimos en una obra teatral”.Algunos espectadores ríen de la referencias a la publicidad, o los términos que usan los adolescentes. Otros se sienten identificados con esa tesis que supera el metro de altura y no deja de crecer ni encuentra un final.Entre carcajada y carcajada el lingüista habla de su historia de amor frustrada, la decepción que generó en sus padres y la soledad en la que vivió los últimos años, obsesionado por un trabajo académico. “Como director me gusta reirme, pero también darle una vuelta y que vaya a otro lugar., señala Wolf. “Contamos una historia de alguien que rompe un mandato familiar y llega al colmo de lo que podría tolerar”, agrega Carreño quien aclara que las figuras retóricas son la excusa para hilvanar reflexiones sobre el lenguaje cotidiano.El resultado es una obra que se presenta a sala llena en “El camarín de las musas” y algunos viernes programa dos funciones. “Viene mucha gente del área de Lingüística y también psicólogos. Tuvimos un tour de traductores que se recomendaron entre sí-apunta Carreño- Desde febrero hay localidades agotadas y no tenemos tantos familiares y amigos”.Y nos pidieron editar la obra como libro para poder usarla en la universidad y los colegios. Incluso una actriz neuquina quiere hacer una versión en su ciudad natal”, enumera Wolf, quien confiesa su predilección por los juegos de palabras y reconoce dos antecedentes: “Los juegos de Mastropiero”, un inventario de los procedimientos que utiliza Les Luthier en ese sentido, elaborado por Carlos Núñez Cortés, y “Verbalia” un exhaustivo repertorio de juegos lingüísticos del catalán Marius Serra. A estos dos volúmenes se sumará desde el 10 de octubre el guión de la obra, para reirse en las aulas, o entusiasmarse y acercarse a verla sobre el escenario.