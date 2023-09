Kelly Olmos: "La reducción de la jornada laboral debería ser progresiva y escalonada"

Kelly Olmos consideró que debería ser "progresiva y escalonada" una reducción de jornada laboral VER VIDEO

"La ministra de Trabajo formuló estos conceptos al analizar una propuesta de reducción de la jornada laboral, que fue respaldada por sindicalistas y diputados del FDT y de la izquierda, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) se opuso a esos proyectos y Juntos por el Cambio (JxC) planteó sus reparos con argumentos sobre dificultades en la diversidad del mercado del trabajo"

La ministra de Trabajo Kelly Olmos abrió el debate sobre la reducción de la jornada laboral en la Comisión de Legislación del Trabajo / Foto: TW @kellyolmos.

🗣️ Participé del debate por la reducción de la jornada laboral en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de @diputadosar. Nos resulta muy grato que en la Argentina se rediscuta esta norma, una de las más retrasadas de nuestra legislación. pic.twitter.com/5oClaQO2IO — Kelly Olmos (@kellyolmos) September 26, 2023

que en la actualidad está fijada en 48 horas semanales, pero señaló que eventuales cambios en esa materia deberían hacerse de "manera progresiva y escalonada", al exponer ante la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.La ministra de Trabajo formuló estos conceptos al analizar una propuesta de reducción de la jornada laboral, que fue respaldada por sindicalistas y diputados del FDT y de la izquierda,Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, recordó quey consideró necesario iniciar un debate "para modernizar y actualizar la legislación laboral", que cumplirá un siglo dentro de cinco años."Es la primera pero no va a ser la última. Vamos a hacer muchas más reuniones", anunció la diputada del FDT y anticipó quede ese grupo parlamentario de trabajo.La titular de la cartera laboral expresó: "Nosotros como ministerio apoyamos esta iniciativa y promovemos que, de adoptarse una modificación hacia la reducción de la cantidad máxima de horas de trabajo autorizadas semanalmente,porque tiene que haber un horizonte de previsibilidad en relación a esa modificación", aclaró.Propuso que, a partir de que se fije ese máximo de horas,de cada convenio colectivo de trabajo para la distribución de las horas máximas autorizadas adecuadas a cada actividad".Destacó que, si se opta "por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada,"Si uno ve el mapeo mundial no hay una posición común comoapuntó Olmos., de los cuales cinco corresponden al oficialismo -presentados por Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza- y dos a legisladores de la oposición, impulsados por el socialismo (Enrique Estevez) y por el Frente de Izquierda (Nicolás del Caño).Por su parte, Ormaechea -autora de una de las iniciativas- destacó la importancia de avanzar en la reducción de la jornada laboral y señaló que ese tipo de debates se dierony en algunos sectores también la creación de puestos", pronosticó.Otro de los autores, el legislador oficialista Eduardo Valdés, advirtió que "los países de mejor índice de Gini son los que redujeron el horario laboral, como Noruega, Dinamarca y Alemania" y agregó que esas modificaciones también son discutidas "por la derecha inglesa", algo que a su entenderDel encuentro participaron además de la ministra de Trabajo, representantes de la CGT, CTA de los Trabajadores y Autónoma y especialistas de la Unión Industrial Argentina (UIA),El vicepresidente del departamento de Política Social de la UIA, Julio Codero, celebró del debate, pero recomendó entender que el derecho al trabajo "está protegido por pactos internacionales suscriptos por la Argentina” y pidió dejar la discusiónA su vez, Ricardo Peidro CTA Autónoma, dijo que la reducción de la jornada laboral "está en el ADN de nuestras organizaciones" y subrayó queDesde la oposición, el radical Martín Tetaz, se definió como "un fan de la reducción laboral" pero advirtió que el mercado "es muy heterogéneo” y que en todos los sectorespor ejemplo en los servicios de cuidado de personas.También participó en forma virtual Cristina Faciaben, integrante de la Secretaría Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, quien señaló que en ese país se determina por convenio colectivoy desde su espacio se defiende "el derecho a la reducción tiempo de trabajo", pero como una "elección y no una imposición".Pablo Anino, editor de economía de La Izquierda Diario, declaró:porque permite elevar las perspectivas de la clase trabajadora y sería una mejora en cantidad de puestos de trabajo".