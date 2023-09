Vilma Ibarra: "Con Milei Argentina podría retroceder muchas décadas"

Comparto cuatro recortes de la entrevista de ayer en Odisea, con Carlos Pagni.

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, consideró este martes que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, no es "liberal" sino "totalitario", y advirtió que una eventual victoria electoral de ese espacio implicaría "retroceder muchas décadas" como país, a la vez que destacó que el postulante oficialista, Sergio Massa, representa el "inicio de una nueva etapa"., dijo Ibarra, al remarcar que el ministro de Economía "está proponiendo algo importante, que es no ingresar en debates internos y la posibilidad de grandes acuerdos políticos sólidos a nivel nacional" para "encarar un plan dey la, con planteos sensatos".La funcionaria difundió este martes en sus redes sociales algunos conceptos expresados este lunes en el canal La Nación+, que fue replicado por el presidente Alberto Fernández en su cuenta de X (ex Twitter), donde dijo que "no quiere" y "no se imagina" gobernando a un "señor que grita barbaridades a las mujeres que lo entrevistan, diciéndoles brutas, y que insulta al Papa".Para Ibarra, Milei "no es liberal" sino "totalitario" porque "si hay algo que tiene el liberalismo es recuperar la fortaleza de los individuos frente al Estado", dijo., reflexionó.E insistió en que el planteo de Milei "va en contra de todo lo que hizo el liberalismo en Europa y en su historia, que es hacer fuerte al individuo con sus derechos", por lo que ante una eventual victoria del libertario "Argentina podría retroceder muchas décadas de lo que construimos a lo largo de nuestra historia".Al respecto, señaló que "Además, afirmó que"El diálogo es la base de la democracia, y decir que vas a destruir al otro obtura el mejor mecanismo que tiene la democracia, que son los acuerdos parlamentarios", puntualizó.