Kicillof: "Descentralizamos la gestión para llegar a cada pueblo con más eficacia"

que su gestión busca "descentralizar el Gobierno provincial para llegar a cada pueblo con más eficacia", al encabezar un acto en la ciudad de 25 de Mayo.Kicillof formuló este conceptoen ese distrito para facilitar el acceso de los vecinos a las prestaciones del Estado provincial, junto a la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente local, Hernán Ralinqueo."Esto es también un acto de federalismo: es con mejor acceso a las prestaciones del Estado, con más salud, educación y seguridad, que vamos a alcanzar un modelo de provincia que no expulse a los y las bonaerenses de sus localidades", reflexionó el gobernador.Con una inversión de $445 millones, la Casa de la Provincia se construyó en un lugar de crecimiento estratégico para el distrito y en ella funcionan las oficinas dede Turismo; una Ludoteca del Instituto Cultural; y delegaciones de los ministerios de Desarrollo Agrario; de Trabajo; y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.Por su parte, Álvarez Rodríguez afirmó: "Cuando hablamos de eficiencia del Estado no nos referimos a los cálculos de una planilla para ver dónde se ajusta, sino al contrario,y mejores condiciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia".Se trata de, luego de la puesta en marcha de una similar en Baradero, en mayo pasado.Durante la jornada, además,puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad, cuatro patrulleros y un vehículo de transporte escolar que prestará servicio a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial N°502 "Celia Ausili de Biurrun", de Norberto de la Riestra.Por último, Kicillof remarcó que "la provincia no necesita volver a experimentar las recetas que ya"Nuestra propuesta consiste en seguir trabajando por lo que falta,para dar respuestas a los problemas de las y los bonaerenses", concluyó.la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; los subsecretarios de Asuntos Municipales, Santiago Révora; de Obras Públicas, Diego Benítez; y de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski; el director provincial del Registro de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez; el vicepresidente del Consejo General de Educación, Silvio Maffeo; y la diputada provincial Luciana Padulo.